La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en lo que va del año

Lo anunció el INDEC. Se trata de un alza del 36,6% en los últimos doce meses.

Supermercados. Foto: NA / Daniel Dopacio

La inflación de abril fue del 1,9%, con una variación interanual del 36,6%, según informó este miércoles el INDEC.

En tanto, acumula un 17,3% en los primeros siete meses del 2025.

De esta forma, el costo de vida se ubicó por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, lo cual era uno de los objetivos del gobierno en el año electoral.

Detalles de la cifra oficial

El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

En términos geográficos, en junio el Gran Buenos Aires fue la región de mayor alza mensual (2%); y Cuyo, la de menor (1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,2%) lideraron el incremento, seguida de IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).

Al mismo tiempo, se conoció que una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.128.398 para no ser pobre en junio, según el dato de Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria que mide el INDEC. En tanto, para no caer en la indigencia se necesitaron ingresos por $ 506.008.