Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para septiembre con el aumento a jubilados y pensionados

Sumado al haber mensual, el bono de $70 mil seguirá pagándose para quienes perciben la jubilación mínima. Conocé todos los montos.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el calendario de pagos de Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones el próximo lunes 18 de agosto debido al cierre de bancos este viernes por el día no laborable.

De esta manera, la semana que viene los jubilados y pensionados volverán a mirar el calendario buscando la fecha de cobro, de acuerdo al número de terminación de su DNI. En esa línea, también se conoce el cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025.

ANSES, jubilados, pensionados. Foto: ANSES.

ANSES: fechas, aumento y nuevos montos para septiembre

Luego de conocerse la inflación de julio, que fue del 1,9%, ese será el porcentual de aumento que tendrán estos dos grupos el próximo mes tras el análisis y posterior publicación del INDEC.

Sumado al haber mensual, el bono de $70 mil seguirá pagándose para quienes perciben la jubilación mínima.

¿Cómo queda la jubilación mínima de septiembre?

Los pagos se efectuarán entre el lunes 8 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 26, los montos serán los siguientes:

Jubilación mínima : de $314.243 a $320.214.

Bono : $70.000.

Total: $390.214.

Fecha de cobro ANSES en septiembre

De esta forma, los jubilados de la mínima ya saben cuánto van a cobrar sus haberes de septiembre y, solo les resta conocer la fecha de cobro que, a continuación, se detallan:

Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI Terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Además, se conoció el calendario completo para quienes cobran las Pensiones No Contributivas: