ANSES: cuáles son los montos de cada asignación familiar para septiembre de 2025

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) beneficia a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, jubilados y pensionados, entre otros. Conocé los nuevos valores.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Foto: ANSES

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de inflación correspondientes a julio de 2025, que sirven como base para los ajustes en las prestaciones sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El organismo usa estos indicadores para actualizar los montos de las asignaciones familiares que, entrarán en vigencia a partir de septiembre de 2025, con el objetivo de compensar el aumento en el costo de vida y proteger el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

ANSES, jubilados y pensionados. Foto: NA.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) beneficia a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, y excombatientes de Malvinas.

ANSES: los montos actualizados del SUAF para septiembre de 2025

Asignación por hijo

El monto de la asignación por hijo aumentará de $56.489 en agosto a $57.492 en septiembre. Este beneficio corresponde a trabajadores formales con ingresos dentro de los límites establecidos.

Asignación por hijo con discapacidad

Los beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad recibirán un ajuste de $183.861 a $187.195.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El monto de la AUH se actualizará a $115.064,72. Para casos de discapacidad, el beneficio alcanzó los $374.670,30.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Foto: NA.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se fija en $92.051,77.

Asignación por Nacimiento y Adopción

El beneficio por nacimiento se establecerá en $67.062,91. Para adopciones, el monto ascendió a $401.004,96.

Asignación por Matrimonio y Cónyuge

La asignación por matrimonio se fijará en $100.421,34. El beneficio por cónyuge alcanzará los $13.955,90.

Asignación Familiar por Prenatal

Los montos variaran según el ingreso familiar:

Hasta $860.486: $57.535,98

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Ayuda Escolar Anual

Tanto la ayuda escolar anual como la ayuda para hijos con discapacidad mantendrán un valor de $86.615,00.