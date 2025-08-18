Préstamos de la ANSES 2025: quiénes pueden acceder, cuáles son los montos y cómo funciona el simulador de créditos

Además del aumento del 1,62% para agosto de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la posibilidad de acceder a créditos personales a través del Banco Nación y el Banco Provincia para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y jubilados.

La herramienta pensada para brindar liquidez de manera rápida y segura, con montos que pueden llegar hasta $1.350.000 o más y cuotas fijas, permite planificar pagos a mediano y largo plazo. A continuación, todos los detalles para acceder a este beneficio.

Créditos de la ANSES: ¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido exclusivamente a quienes cumplan las siguientes condiciones establecidas por el organismo previsional y las entidades bancarias participantes:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

Cobrar a través del Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta bancaria propia y activa.

Ser mayor de 18 años .

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar ingresos de $317.800 , de acuerdo con el salario mínimo vigente en julio de 2025.

Mantener un buen historial crediticio, sin deudas impagas o problemas con otras entidades financieras.

Poseer Clave Digital y CUIL activos para poder realizar trámites sin intermediarios.

Los montos y plazos disponibles

Monto mínimo : $100.000

Monto máximo : $1.350.000

Plazos de devolución: desde 12 hasta 72 meses

La tasa es fija durante todo el préstamo, por ende, las cuotas no se modifican ni por la inflación ni por las fluctuaciones económicas. Actualmente, la tasa nominal anual es del 79%, con un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFT EAV) del 114,92%.

¿Cómo funciona el simulador de créditos de Banco Nación y Banco Provincia?

Ingresar a la página oficial del Banco Nación o Banco Provincia.

Seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

Iniciar sesión con usuario y clave digital.

Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación).

Seleccionar el monto y el plazo deseado.

Revisar la cuota estimada y las condiciones antes de confirmar.

El cálculo se hace en cuestión de segundos y es completamente orientativo, por lo que puede variar levemente al momento de la aprobación final.

El paso a paso para iniciar el trámite de créditos de la ANSES

El procedimiento es totalmente online y no requiere ir a una sucursal, aunque en algunos casos el banco puede solicitar documentación adicional.