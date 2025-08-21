Pensiones no contributivas: cuánto pagará ANSES en septiembre de 2025

Cuánto cobrarán los beneficiarios por las PNC el mes que viene, teniendo en cuenta que las mismas se ajustan según el último índice inflacionario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya cuenta con las cifras actualizadas de las Pensiones No Contributivas (PNC) para septiembre de 2025, calculadas con referencia al último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además de los montos actualizados, los beneficiarios también recibirán el bono previsional de $70.000, que se abona de manera completa en el caso de los haberes mínimos y, en los superiores, en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

En el noveno mes del año, las PNC reciben un incremento del 1,9%, en concordancia con el aumento de precios registrado en julio. Con esta actualización se modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM),y las Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

Sin embargo, cabe aclarar que, aunque en septiembre haya un reajuste en concordancia con el aumento de precios registrado en el séptimo mes del año, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima.

Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que las jubilaciones y pensiones mensuales, en mano, tengan un reajuste más bajo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas (PNC) ANSES en septiembre de 2025

En caso de cobrar una PNC por invalidez o por vejez, el monto a recibir será de $224.194,02. Asimismo, si se recibe una PNC para madres de siete hijos, el total es de $320.277,17 en septiembre.

A esto se le debe sumar el bono de $70.000 que el Gobierno ya adelantó otorgará el mes que viene.

Cómo saber si cobrás una PNC de ANSES en septiembre

ANSES dispone de una plataforma online para comprobar si el beneficiario tiene asignado un pago en el mes. Los pasos son los siguientes: