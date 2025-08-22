Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre 2025 con el nuevo aumento salarial y el bono extra confirmado

Según la comunicación oficial del gremio Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el servicio doméstico experimentó un ajuste del 1%, porcentaje que se sumó a una suma adicional no remunerativa y se paga por única vez.

Empleadas domésticas. Foto: Freepik.

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo aumento salarial junto con un bono extraordinario, en septiembre de 2025. El acuerdo paritario alcanzó a quienes cumplen tareas bajo el régimen de la Ley N° 26.844 y corresponde tanto al servicio doméstico mensualizado como al pago por hora.

Según la comunicación oficial del gremio Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el servicio doméstico experimentó un ajuste del 1%, porcentaje que se sumó a una suma adicional no remunerativa y se paga por única vez.

El bono extraordinario se decidió para compensar la ausencia de incrementos que hubo en el período de febrero a junio del mismo año. Desde diferentes espacios sindicales, remarcaron que este plus busca suplir las brechas ocasionadas por la falta de actualizaciones durante dicho intervalo.

Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1% en septiembre de 2025. Foto: Freepik.

La UPACP presentó las referencias necesarias para la liquidación de honorarios según los diferentes regímenes. Para quienes trabajan por hora o por jornada, los valores mínimos de septiembre de 2025 son los siguientes:

Por hora con retiro : $3052,99

Por hora sin retiro: $3293,99

Estas cifras corresponden a quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un único empleador. El objetivo de estos dos valores es diferenciar condiciones laborales y cobertura.

Por su parte, quienes realizan tareas bajo régimen mensual, se aplican los siguientes mínimos para septiembre de 2025:

Mensual con retiro : $374.541,36

Mensual sin retiro: $416.485,63

Estos montos consideran una dedicación de 24 o más horas semanales, conforme a la legislación que regula el sector de casas particulares. El cálculo de la remuneración se ajusta proporcionalmente a las horas trabajadas.

Las empleadas domésticas cobrarán un bono extraordinario en septiembre de 2025. Foto: Freepik.

El salario mínimo informado no contempla los conceptos adicionales obligatorios. Además, los empleadores deben abonar, los suplementos legales: antigüedad, aportes jubilatorios y contribuciones a obra social. Estos apartados deben incorporarse en cada liquidación para respetar los derechos laborales vigentes.

Bono extraordinario para empleadas domésticas en septiembre de 2025

Dentro del acuerdo salarial también se incluyó una suma no remunerativa y extraordinaria, cuyo importe varía según la carga semanal de trabajo. Este bono se paga una sola vez y acompaña la liquidación de julio, agosto y septiembre. A continuación, los valores:

De 0 a 12 horas semanales : $4.000

De 12 a 16 horas semanales : $6.000

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $9.500

Según el acuerdo difundido por el gremio, este plus busca amortiguar la falta de incrementos entre febrero y junio de 2025.

La homologación del acuerdo está pendiente de publicación en el Boletín Oficial, pero tanto la UPACP como otros actores sectoriales ya difundieron los montos y reglas de aplicación, permitiendo a empleadores y empleados proceder según las nuevas pautas.

Los sistemas de remuneración y las pautas mínimas incluyen variables específicas según el tipo de contrato: