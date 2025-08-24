Prestación por Desempleo ANSES 2025: el monto, los requisitos y cómo es el trámite para solicitarlo

Este subsidio funciona como un seguro de ingresos temporales que busca mitigar el impacto económico de la pérdida de trabajo, evitar el desaliento y facilitar la búsqueda de un nuevo empleo.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una ayuda económica de $322.000 destinada a un grupo específico de beneficiarios. El refuerzo se otorgará de manera mensual y podrá cobrarse por un período máximo de 12 meses.

La Prestación por Desempleo busca acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales.

El monto se calcula con base en el mejor salario promedio de los últimos 6 meses antes del despido y se actualiza mensualmente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La Prestación por Desempleo asciende a $322.000 en agosto de 2025. Foto: NA.

En agosto de 2025, la prestación asciende a $322.200. Por lo tanto, el subsidio no podrá ser inferior a los $161.000 (50% del SMVM) ni superar el máximo de $322.200 (100% del SMVM).

El valor exacto dependerá de los aportes que cada trabajador haya realizado durante su período laboral. Las personas habilitadas para solicitar este beneficio previsional de la ANSES deben cumplir con los siguientes dos requisitos:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

Prestación por Desempleo: las fechas de cobro para agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3 : lunes 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5 : martes 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7 : miércoles 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

¿Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo?

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir al apartado “Atención Virtual”. Seleccionar “Prestación por Desempleo”. Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema. Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial