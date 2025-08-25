ANSES otorgará un pago único de $67.062: a quiénes beneficia y cómo acceder al trámite en septiembre 2025

El beneficio está destinado a trabajadores registrados, beneficiarios de programas sociales y otros grupos que cumplan con los requisitos de ingresos y documentación.

Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que durante el mes de septiembre se abonará una Asignación de Pago Único (APU) de $67.062 destinada a familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo o hija.

Este beneficio se entrega una sola vez y representa un refuerzo económico en un contexto donde los hogares enfrentan crecientes gastos durante los primeros meses de vida de un niño.

Foto: ANSES.

La APU forma parte del conjunto de prestaciones que ANSES otorga en momentos específicos de la vida familiar, como nacimiento, matrimonio o adopción. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Familiar, que se perciben mensualmente, la APU es un ingreso extraordinario que busca acompañar circunstancias particulares.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Podrán acceder a la asignación los trabajadores registrados en relación de dependencia, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y quienes perciban o hayan percibido la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, se exige no superar los topes de ingresos vigentes y que el hijo o hija tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

Foto: ANSES

Requisitos y documentación

Para acreditar el vínculo familiar y avanzar con la gestión, los solicitantes deberán presentar el DNI de los padres o madres, el DNI del bebé y la partida de nacimiento o la sentencia de adopción.

El beneficio puede gestionarse de dos maneras:

De manera virtual , a través de la plataforma Mi ANSES, en la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción”.

De forma presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo.

El monto de la APU por nacimiento fue actualizado por la fórmula de movilidad previsional y alcanzará los $67.062 en septiembre, tras un incremento del 1,9%. Este pago único apunta a aliviar parte de los costos que enfrentan las familias en el inicio de la crianza, desde la compra de insumos básicos hasta los gastos médicos y de cuidado.

Asignación Universal por Hijo, ANSES.

De esta manera, ANSES busca ofrecer un respaldo en un momento clave de la vida familiar, garantizando que los hogares cuenten con un ingreso adicional para atravesar los primeros meses de llegada de un nuevo integrante.