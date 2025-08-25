Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street

En el merado local, el índice Merval cerró en baja, cayendo 4% hasta los 2.021.852,01 puntos. En tanto, el dólar oficial subió $35 contra el cierre del viernes y cerró a $1370.

Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Las acciones argentinas que operan en Wall Street cayeron este lunes hasta 10%, mientras que los bonos lo hicieron hasta 2%.

En el merado local, por su parte, el índice Merval cerró en baja, cayendo 4% hasta los 2.021.852,01 puntos. En tanto, el dólar oficial subió $35 contra el cierre del viernes y cerró a $1370.

Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street. Foto: Rava Bursátil

La caída de los ADR’s argentinos estuvo liderada por Banco Supervielle (-10%); Edenor (-8,7%) y Banco Macro (-8,4%).

A dicho tridente le siguen BBVA (-7,4%); Grupo Financiero Galicia (-7,2%); ADR Central Puerto (-6,3%) y Transportadora Gas del Sur (-6,2%).

Según explicaron los analistas, este comportamiento puede estar relacionado con el anuncio del Tesoro sobre las condiciones de la licitación de deuda, que se realizará el miércoles.

El dólar oficial cerró en alza

El dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

Dólares Foto: NA

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 1,5% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.356 con una suba de 2,6%. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,9% hasta $1.356,48, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,8% hasta los $1.361,37.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.499 millones.