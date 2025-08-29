Impuesto a las Ganancias: por qué más de 1 millón de trabajadores y jubilados quedaron alcanzados

La cantidad de contribuyentes alcanzados se triplicó en un año tras la marcha atrás en la reducción de la alícuota que se había hecho a fines de 2023.

Impuesto a las Ganancias

La restitución del impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso el año pasado, provocó que más de 1 millón de trabajadores y jubilados estén alcanzados por el gravamen.

Según datos que surgen del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entregó al Congreso, en junio de 2025, 999.507 empleados y 183.472 jubilados fueron alcanzados por el tributo, lo cual generó retenciones por $ 444.066 millones.

Esto significa que la cantidad de contribuyentes alcanzados se triplicó en un año tras la marcha atrás en la reducción de la alícuota que se había hecho a fines de 2023.

Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.

¿Por qué estos cambios?

El motivo de esto nace en la reducción del mínimo no imponible viable para empezar a tributar. Durante la segunda mitad de 2024, la ley Bases impulsada por la administración del presidente Javier Milei eliminó el esquema previo instalado bajo la gestión de Sergio Massa, cuando el piso para ser alcanzado por Ganancias equivalía a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En junio de 2024, esos 15 sueldos mínimos igualaban aproximadamente a $3,5 millones.

Este dinero adicional con el que cuenta la administración central contribuye al superávit fiscal de las cuentas públicas, uno de los pilares de la política económica.

También resultó un alivio para las arcas provinciales porque Ganancias es un impuesto coparticipable.

De hecho, la recaudación de este impuesto es la de mayor incremento con relación al resto de los tributos que componen la recaudación nacional.

A junio, el impuesto a las Ganancias lo pagaban los solteros a partir de un salario de $ 1.900.000 neto y los casados desde $ 2.200.000 neto. Desde julio ese umbral pasó a $ 1.933.000 y $ 2.247.000.

En el caso de los jubilados, el pago del impuesto se da con ingresos del orden de los $ 2.500.000.