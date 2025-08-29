Jubilados y pensionados del PAMI: qué son los cursos UPAMI y el paso a paso para inscribirse
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó un nuevo beneficio para sus afiliados: la inscripción al segundo trimestre de los cursos UPAMI, una educativa gratuita y exclusiva para jubilados y pensionados.
Este proyecto de cupos limitados busca promover el aprendizaje continuo, bienestar integral y la socialización, con alternativas de cursado presencial y virtual en más de 50 universidades de la Argentina.
En el primer trimestre de 2025, más de 20.000 afiliados participaron en cursos dictados por 56 universidades e institutos.
Asimismo, PAMI ofrece talleres sociopreventivos en más de 2.500 centros de jubilados, con actividades físicas, cognitivas y recreativas adaptadas a las necesidades de las personas mayores.
PAMI: ¿Qué son los cursos UPAMI?
La Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) es un programa que ofrece capacitaciones sin costo y sin requisitos de estudios previos. Los afiliados pueden elegir entre más de mil propuestas, como por ejemplo:
- Actividades creativas y recreativas
- Arte y cultura
- Bienestar y salud
- Historia y patrimonio
- Idiomas
- Tecnología y uso de herramientas digitales
A continuación, las fases de los cursos UPAMI y sus fechas:
- Inscripción: abierta hasta el 31 de octubre de 2025
- Cursada: del 1 de septiembre al 30 de noviembre
- Modalidad: presencial o virtual (a elección del afiliado)
Los cupos son limitados y la confirmación de vacante se hace una vez que el docente a cargo se comunique con el inscripto.
Los pasos para inscribirse a los cursos UPAMI
- Ingresar al sitio oficial
- Seleccionar el curso o la sede de preferencia.
- Completar el formulario con datos personales.
- Esperar la confirmación por parte del docente.