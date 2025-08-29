Jubilados y pensionados del PAMI: qué son los cursos UPAMI y el paso a paso para inscribirse

En el primer trimestre de 2025, más de 20.000 afiliados participaron en 56 universidades e institutos. Los cupos son limitados y la confirmación de vacante se hace una vez que el docente a cargo se comunique con el inscripto.

Cursos UPAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó un nuevo beneficio para sus afiliados: la inscripción al segundo trimestre de los cursos UPAMI, una educativa gratuita y exclusiva para jubilados y pensionados.

Este proyecto de cupos limitados busca promover el aprendizaje continuo, bienestar integral y la socialización, con alternativas de cursado presencial y virtual en más de 50 universidades de la Argentina.

UPAMI, el programa de cursos gratuitos para jubilados y pensionados. Foto: PAMI.

En el primer trimestre de 2025, más de 20.000 afiliados participaron en cursos dictados por 56 universidades e institutos.

Asimismo, PAMI ofrece talleres sociopreventivos en más de 2.500 centros de jubilados, con actividades físicas, cognitivas y recreativas adaptadas a las necesidades de las personas mayores.

PAMI: ¿Qué son los cursos UPAMI?

La Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) es un programa que ofrece capacitaciones sin costo y sin requisitos de estudios previos. Los afiliados pueden elegir entre más de mil propuestas, como por ejemplo:

Actividades creativas y recreativas

Arte y cultura

Bienestar y salud

Historia y patrimonio

Idiomas

Tecnología y uso de herramientas digitales

Cursos UPAMI. Foto: Freepik.

A continuación, las fases de los cursos UPAMI y sus fechas:

Inscripción : abierta hasta el 31 de octubre de 2025

Cursada : del 1 de septiembre al 30 de noviembre

Modalidad : presencial o virtual (a elección del afiliado)

Los cupos son limitados y la confirmación de vacante se hace una vez que el docente a cargo se comunique con el inscripto.

Los pasos para inscribirse a los cursos UPAMI