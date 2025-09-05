Beneficios ANSES: el requisito clave para cobrar la AUH en septiembre 2025

Aquellos titulares del beneficio que no cumplan con esta condición clave ya no podrán cobrar la asignación.

Hijos. Foto: NA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más utilizados, ya que asiste a millones de familias argentinas. Sin embargo, no todos los titulares podrán cobrarla en septiembre 2025.

Esto se debe a que el organismo previsional aplica controles estrictos sobre ingresos familiares, documentación y libreta AUH.

Además, para el noveno mes del año se confirmó un aumento del 1,9% en todas las asignaciones, aunque muchos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con ciertos requisitos.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

¿Quiénes no pueden cobrar la AUH en septiembre?

La ANSES dispuso que los grupos que podrán quedar fuera del cobro de la AUH son los siguientes:

Familias cuyo ingreso supere el tope de dosSalarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

Titulares que no presenten en término la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Personas extranjeras sin una residencia legal mínima de dos años en el país.

Cabe señalar que la ANSES cruza datos con organismos como ARCA y ARBA. En ese sentido, cualquier inconsistencia en la información puede derivar en la suspensión del beneficio.

De cuánto es la AUH en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9%, los valores de las asignaciones son los siguientes:

AUH por hijo: $ 92.065,27.

AUH por hijo con discapacidad : $ 299.790,04.

Asignación por embarazo (AUE): $ 92.065,27

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de la AUH en septiembre 2025