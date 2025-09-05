Beneficios ANSES: el requisito clave para cobrar la AUH en septiembre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más utilizados, ya que asiste a millones de familias argentinas. Sin embargo, no todos los titulares podrán cobrarla en septiembre 2025.
Esto se debe a que el organismo previsional aplica controles estrictos sobre ingresos familiares, documentación y libreta AUH.
Además, para el noveno mes del año se confirmó un aumento del 1,9% en todas las asignaciones, aunque muchos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con ciertos requisitos.
¿Quiénes no pueden cobrar la AUH en septiembre?
La ANSES dispuso que los grupos que podrán quedar fuera del cobro de la AUH son los siguientes:
- Familias cuyo ingreso supere el tope de dosSalarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.
- Titulares que no presenten en término la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.
- Personas extranjeras sin una residencia legal mínima de dos años en el país.
Cabe señalar que la ANSES cruza datos con organismos como ARCA y ARBA. En ese sentido, cualquier inconsistencia en la información puede derivar en la suspensión del beneficio.
De cuánto es la AUH en septiembre 2025
Con el aumento del 1,9%, los valores de las asignaciones son los siguientes:
- AUH por hijo: $ 92.065,27.
- AUH por hijo con discapacidad: $ 299.790,04.
- Asignación por embarazo (AUE): $ 92.065,27
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de la AUH en septiembre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre.