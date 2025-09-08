ANSES: con el aumento, cuáles son los nuevos valores de las asignaciones familiares para septiembre 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen desde septiembre de 2025.
Como cada mes ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares, según el índice de inflación informado por el INDEC y representa un aumento del 1,9%, que impacta en todas las prestaciones del régimen vigente.
Las asignaciones familiares que se actualizan en septiembre 2025
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo para Protección Social
- Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia (SUAF)
- Asignación por Prenatal e Hijo con discapacidad
- Asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio
- Ayuda Escolar Anual
El beneficio alcanza tanto a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Los montos de las asignaciones familiares en septiembre 2025
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $67.079
- AUH con discapacidad: $401.075
- Asignación por Embarazo: $67.079
- Asignación por Nacimiento: $100.441
- Asignación por Adopción: $601.075
- Asignación por Matrimonio: $100.441
- Ayuda Escolar Anual: $42.039 (sin tope de ingresos)
- Ayuda Escolar Anual en Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797
Además, los montos varían según el rango de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. En zonas con condiciones especiales como la Patagonia o el norte andino, los valores superan los $120.000 para asignaciones por hijo o prenatal.
Nuevos topes de ingresos
- Tope individual: $2.359.258
- Tope familiar: $4.718.516
En caso de que uno de los integrantes del grupo familiar supere el tope individual, la familia queda automáticamente excluida del cobro, aunque no se supere el límite total.