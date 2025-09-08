ANSES: con el aumento, cuáles son los nuevos valores de las asignaciones familiares para septiembre 2025

El organismo aplicará estos montos en los pagos del noveno mes del año, que se acreditarán según el calendario habitual por terminación de DNI del titular. Los mismos varían conforme el rango de Ingresos del Grupo Familiar y la zona geográfica.

Oficina de la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen desde septiembre de 2025.

ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares. Foto: ANSES

Como cada mes ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares, según el índice de inflación informado por el INDEC y representa un aumento del 1,9%, que impacta en todas las prestaciones del régimen vigente.

Las asignaciones familiares que se actualizan en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo para Protección Social

Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia (SUAF)

Asignación por Prenatal e Hijo con discapacidad

Asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Ayuda Escolar Anual

El beneficio alcanza tanto a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los montos de las asignaciones familiares en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH): $67.079

AUH con discapacidad: $401.075

Asignación por Embarazo: $67.079

Asignación por Nacimiento: $100.441

Asignación por Adopción: $601.075

Asignación por Matrimonio: $100.441

Ayuda Escolar Anual: $42.039 (sin tope de ingresos)

Ayuda Escolar Anual en Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

Los montos de las asignaciones varían según el rango de Ingresos del Grupo Familiar y la zona geográfica. Foto: ANSES.

Además, los montos varían según el rango de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. En zonas con condiciones especiales como la Patagonia o el norte andino, los valores superan los $120.000 para asignaciones por hijo o prenatal.

Nuevos topes de ingresos

Tope individual: $2.359.258

Tope familiar: $4.718.516

En caso de que uno de los integrantes del grupo familiar supere el tope individual, la familia queda automáticamente excluida del cobro, aunque no se supere el límite total.