Cuándo cobro el bono de $70.000 de la ANSES: el calendario completo de pagos para septiembre 2025

El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará este lunes 8 de septiembre el calendario de pagos correspondiente a este noveno mes de 2025.

La entidad confirmó que las prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

La entidad confirmó que las prestaciones aumentarán un 1,9%. Foto: NA (Damián Dopacio)

Además, con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación, entregará un bono adicional de $70.000 a jubilados y pensionados que cobren la prestación mínima.

El requisito para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $390.277,17 recibirán uno proporcional.

ANSES: los nuevos valores de las prestaciones para septiembre de 2025

Jubilación mínima : $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima : pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

El requisito para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Calendario de pagos de la ANSES para septiembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2