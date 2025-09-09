“Estrecho compromiso”: el FMI ratificó el apoyo al programa económico del Gobierno tras la derrota electoral

Se trata de una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Milei junto a Georgieva, titular del FMI Foto: NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está “estrechamente comprometido” con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X pasadas las 16:50 de este martes, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

We support their commitment to ensure the sustainability of the program’s FX and monetary framework, as well as their continued adherence to the fiscal anchor and comprehensive deregulation agenda. (2/2) — Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025

Respaldo al ancla fiscal y al marco cambiario

Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que “nada va a cambiar” en lo económico.

“Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral”, completó la vocera del Fondo.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una “mesa política nacional” y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

Javier Milei no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea

El presidente suspendió el viaje que tenía previsto hacer el próximo jueves a España, luego de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses.

El mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que tampoco había estado completamente confirmada la partida.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11.

También se evaluaba un paso por Portugal con eventuales reuniones con autoridades de ese país, una posibilidad que fue rápidamente descartada.