La directora del FMI alertó sobre la economía en tiempos de guerra y advirtió:

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reflexionó sobre las turbulencias que azotan la economía global e instó a los gobernantes del mundo a pensar “en lo impensable”. Los dichos se enmarcan en un contexto de conflictos bélicos fragmentados a lo largo y ancho del planeta.

Georgieva pidió centrarse en apuntalar el crecimiento y saber maniobrar a tiempo y de manera ágil para generar resiliencia frente a posibles conmociones que afecten los mercados mundiales.

“Si, como todos esperamos, el conflicto en Irán termina pronto, tengan por seguro que en poco tiempo se producirá una nueva conmoción”, explicó en un discurso pronunciado en Tokio. Además, aseguró que la economía global está sumida en una era de turbulencias continuas, como prueban la sucesión de eventos como la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania o la crisis inflacionaria.

“Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello”, enfatizó la representante del organismo, y ofreció “tres consejos”.

¿Qué recomienda el FMI para este nuevo periodo de crisis?

En primer lugar, Georgieva considera fundamental “invertir en instituciones y marcos de políticas sólidos para apuntalar economías fuertes y un crecimiento impulsado por el sector privado”.

En segunda instancia, aconseja usar de manera oportuna los márgenes que permitan las políticas en materia fiscal, monetaria o de reservas.

Por último, recomendó enfáticamente ser “ágiles”, al advertir que el escenario global se volvió más incierto y volátil tras el estallido del conflicto en la región.

La economista búlgara reconoció los efectos negativos que causa el conflicto con Irán, el daño generado a infraestructuras energéticas y un tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz casi inexistente ante las amenazas de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Georgieva remarcó que el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía global es el mercado energético. En ese sentido, recordó que históricamente los aumentos del precio del petróleo han tenido efectos directos sobre la inflación y el crecimiento. “Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global”, explicó.

FMI; Kristalina Georgieva. Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal.

“Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio de gas natural licuado (LNG) transita normalmente por el estrecho de Ormuz. Esto incluye casi la mitad de las importaciones de petróleo de Asia y aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones de LNG”, puntualizó.

Al mismo tiempo, el encarecimiento de la energía podría restar entre 0,1% y 0,2% al crecimiento del PBI mundial, lo que aumenta el riesgo de un escenario de menor actividad combinado con mayores presiones inflacionarias.

Para concluir, Kristalina Georgieva aseguró que el FMI está “recopilando datos, analizándolos y evaluando el posible impacto en nuestros países miembros”, y que habrá un análisis detallado que se incluirá en el próximo informe de perspectivas globales que la entidad publicará en sus reuniones de primavera, que se celebran en Washington del 13 al 18 de abril.