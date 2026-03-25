Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional puso en marcha una fase de control de daños tras la última aparición pública de Manuel Adorni, con el objetivo de reducir tensiones y reordenar el clima político. La estrategia incluye bajar el volumen comunicacional del gabinete y priorizar señales de gestión desde la Casa Rosada.

Según describen fuentes del oficialismo, la directiva es clara: menos declaraciones y menos entrevistas en los próximos días. La prioridad pasa por mostrar actividad interna y evitar nuevos frentes mediáticos mientras persisten cuestionamientos que ganaron centralidad pública.

En ese esquema, el funcionario que quedó bajo la lupa buscará mostrarse “funcionando”, con reuniones previstas con ministros y referentes del espacio libertario. La intención es sostener la agenda administrativa y hablar de otros temas, lejos del eje que hoy concentra la discusión política.

Manuel Adorni durante una conferencia de prensa Foto: Noticias Argentinas

Mostrar gestión y correr el foco de la polémica

El resto del gabinete, en tanto, adoptará un perfil bajo. Incluso legisladores del espacio resolvieron postergar entrevistas ya pautadas para evitar preguntas incómodas. En Balcarce 50 admiten que, al menos por ahora, cualquier aparición pública puede reavivar la controversia.

Desde el entorno presidencial aclaran que cada ministro maneja su exposición por cuenta propia, aunque el mensaje interno apunta a la cautela. La consigna es no sumar ruido en un momento sensible para el oficialismo.

Dentro de este plan, el Gobierno decidió retomar las conferencias de prensa encabezadas por Adorni, pero con un alcance acotado: solo para anuncios considerados relevantes. En la Casa Rosada aseguran que la última exposición dejó al ex vocero presidencial conforme con el resultado.

Cerca del funcionario destacan que la conferencia fue clara y permitió dar el tema por cerrado. Sin embargo, reconocen que persiste malestar por algunos enfoques periodísticos que pusieron el foco en su entorno familiar, algo que en su entorno califican como un golpe personal.

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

Definiciones paralelas: Mundial 2026 y agenda internacional

Mientras tanto, La Libertad Avanza acelera definiciones en otros frentes. Uno de ellos es la cobertura del Mundial 2026 por parte de la TV Pública, que será limitada: habrá relatos y comentarios desde la señal internacional y una programación local reducida a los partidos de la Selección Argentina.

En cuanto a los viajes oficiales durante el torneo, en el espacio libertario dan por descartadas las comitivas, salvo una eventual invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario argentino. Solo en el escenario de una final con invitación directa se evaluaría esa posibilidad.