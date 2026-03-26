Javier Milei y Manuel Adorni en el Vaticano. Foto: REUTERS/Yara Nardi.

En medio del escándalo por los viajes junto a su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el miércoles 29 de abril presentará su informe de gestión al Congreso conforme lo establece la Constitución, y el presidente Javier Milei estará a su lado.

La noticia fue dada por el ex vocero presidencial en la conferencia de prensa que realizó este miércoles. Además, en las redes sociales de la Vocería Presidencial precisaron que el Gobierno tiene para exhibir sólidas cifras.

“Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el último año, dicen que no hay crecimiento pero crecimos 4 puntos en el 2025 y llevamos crecidos 10 puntos en lo que va de esta gestión, y por mucho que les pese a algunos, este año vamos a crecer 4 puntos más”, indica el comunicado.

A su vez, señala que “todas estas declamaciones no cambian nada. Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron”.

El mensaje de Adorni en la cuenta de la jefatura de Gabinete fue citado por Milei. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, anunció el mandatario.

Será la primera vez que el presidente decida acompañar a su jefe de Gabinete en la exposición parlamentaria ya que, en las anteriores ocasiones con Nicolás Posse y Guillermo Francos, no dio el presente.

La decisión presidencial aparece en un contexto turbulento para el funcionario por sus viajes familiares que están siendo investigados por la Justicia. Por eso, el jefe de Estado decidió brindarle otro gesto de respaldo, tal como había hecho su hermana Karina Milei.

Manuel Adorni y Javier Milei en Casa Rosada. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

“No tengo nada que esconder”, afirmó Adorni en conferencia

Adorni brindó una conferencia durante la mañana de este miércoles 25 de marzo luego de la polémica generada por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y el presunto uso de fondos públicos para un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, motivo por el cual se abrió una investigación. El jefe de Gabinete dijo que no tiene “nada que esconder”, expuso que está a disposición de la Justicia y procedió a enumerar una serie de anuncios del Gobierno.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, mi patrimonio lo construí antes de entrar. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”, sostuvo Adorni apenas comenzó la conferencia de prensa. El jefe de Gabinete cuestionó las acusaciones en su contra a pesar de las pruebas presentadas y le bajó el tono a lo ocurrido durante las últimas semanas.

“Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o piso el salario de funcionarios”, indicó. Y agregó: “Cada ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

Antes de proceder a detallar los anuncios ligados a las reformas que planteará ejecutar el Gobierno durante 2026, Adorni dijo que no se va a sentar a “que nos den clase de ética los que se robaron un PBI, los empresarios y los periodistas que los ayudaron”. “Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos porque puedo entorpecer la causa”, cerró sobre su causa.