La directora del FMI alertó que la guerra en Medio Oriente dañará la economía mundial:

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, aseguró que “si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial”.

La economista subrayó durante la conferencia Asia en 2050 que “la resiliencia económica mundial está siendo puesta a prueba de nuevo”.

Presentó la Agenda Política Global en su conferencia de prensa sobre la Agenda Política Global en Washington. Foto: Noticias Argentinas

Pese al contexto de guerra y a la sucesión de crisis recientes, advirtió que el mundo atraviesa una etapa marcada por “conmociones cada vez más frecuentes e inesperadas”, en la que “la incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad”.

Como ya han reflejado los mercados en los últimos días, Georgieva insistió en que “para gran parte de Asia lo que está en juego es la seguridad energética”.

Irán cierra el estrecho de Ormuz e impide el paso de barcos petroleros. Foto: REUTERS

Asia es el continente más afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercia en el mundo.

Según datos de Kpler y la Administración de Información Energética de Estados Unidos, entre el 84% y el 90% del crudo que sale por Ormuz tiene como destino Asia, a donde también llega el 83% del GNL procedente de la crucial vía, cuyos principales compradores son China, India, Corea del Sur y Japón.