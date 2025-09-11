El FMI reiteró su respaldo al gobierno pero pide equilibrio y acumulación de reservas

La posición del Fondo fue reconfirmada hoy por la portavoz Julie Kozack. El organismo rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa económico del gobierno nacional, pero insistió en que el país debe controlar la volatilidad cambiaria, avanzar reformas estructurales, y acumular reservas.

“El personal FMI está trabajando estrechamente con las autoridades de Argentina a medida que implementan el programa y el objetivo es consolidar la estabilidad de manera duradera para fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina”, señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack.

La vocera señaló que el FMI “apoya el cumplimiento del ancla fiscal continua por parte de las autoridades y su agenda de regulación integral, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de los efectos del el marco cambiado y monetario del programa”.

“De manera más específica puedo decir que nosotros celebramos los superávits primarios logrados en el lado fiscal en agosto y esto coincide con las metas del programa”, remarcó.

En ese sentido, la vocera indicó que el organismo espera la presentación del presupuesto “para que se continúe este progreso y también para sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar lo que se ha logrado hasta ahora”.

Asimismo, la portavoz subrayó el pro el progreso importante en lo que hace la reducción de la inflación” porque van cuatro meses consecutivos por debajo de 2%.

“También reconocemos el papel de la política monetaria estricta en lo que hace a reducir la inflación, como resaltó en el por el personal técnico para la primera revisión del programa”, agregó.

Respecto de la situación de las tasas de interés señaló que “las mejoras en el marco de gestión de liquidez debería continuar mitigando la volatilidad y los efectos negativos asociados en lo que respecta a la actividad económica”.

El FMI reveló que “a nuestro personal técnico se le informó de la intervención en el mercado del contado por parte del Tesoro y que las autoridades explicaron que se trata de una respuesta temporal a una mayor volatilidad del mercado”.

“En esas conversaciones que el equipo tuvo con las autoridades, nosotros continuamos resaltando la importancia de una de un marco monetario y cambiario transparente, congruente y previsible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.

Con relación a las reservas, Kozack enfatizó que “alientan a que continúen sus esfuerzos para seguir constituyendo las reservas para fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y garantizar un acceso oportuno a los mercados de capitales internacionales”.