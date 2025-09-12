Exposición Argentina de Oil y Gas 2025: Canal 26 presente en el encuentro de referentes de la industria energética

En La Rural se llevó adelante un encuentro con representates del sector a nivel nacional e internacional. Repasá las declaraciones en la nota.

Canal 26 en la Exposición Argentina Oil y Gas 2025.

Canal 26 estuvo presente en la Exposición Argentina de Oil y Gas 2025 y habló con diferentes actores de la industria energética nacional e internacional.

En el inicio de las entrevistas, Ezequiel Gorbarán, gerente comercial Messe Frankfurt Argentina, destacó la importancia del evento y la gran participación de las provincias en el evento que se llevó a cabo en La Rural.

Pablo Esponda, gerente de negocios de Camuzzi Energía, señaló la importancia de la compañía, que provee energía al 43% de la superficie del país.

Exposición argentina de Oil y Gas 2025 en La Rural. Video: Canal 26.

En tanto, Alejandro Pazos, gerente de Marketing y Comunicación de Scania, presentó el nuevo modelo especial para el transporte de bitrenes.

Por su parte, Claudia Borbolla, gerenta de gestión y estrategia de Total Energies, presentó su proyecto como compañía integral con el eslogan “Más energía, menos emisiones”.

En tanto, Gustavo Henderson, director de Prodeng, presentó los detalles de la compañía e informó que se dedican a diferentes operaciones en los pozos petroleros.

Canal 26 en la Exposición Argentina Oil y Gas 2025. Foto: Captura de video.

Por último, Ornella Rotella, responsable de Inversión Social de Shell, destacó la importancia de seguir creciendo de forma sustentable.

En la expo se dieron a conocer las últimas novedades en el mercado, con actividades, charlas y conferencias especialmente dirigidas toda la cadena de valor del sector, profesionales y jóvenes

Además, se trataron diferentes paneles temáticos sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia y competitividad, ingreso y desarrollo de carrera, transición energética y sustentabilidad.