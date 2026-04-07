China construye la turbina eólica más grande del mundo. Foto: Energía Renovables (optimizada con IA Copilot)

China vuelve a apostar por la ingeniería a gran escala para reforzar su transición energética. El fabricante Ming Yang, uno de los mayores productores de turbinas eólicas del país asiático, anunció el desarrollo de un nuevo aerogenerador marino que, cuando esté terminado, será el más grande y potente del planeta.

La turbina tendrá una capacidad de generación de hasta 50 megavatios (MW), muy por encima de las turbinas eólicas convencionales más grandes actualmente en funcionamiento, que suelen alcanzar cerca de 12 MW. Con esa potencia, una sola unidad podría producir la misma electricidad que varios aerogeneradores tradicionales.

Un diseño en “Y” con dos motores gigantes

La turbina tendrá una capacidad de generación de hasta 50 MW, muy por encima de las turbinas eólicas convencionales. Foto: Energía Renovables (optimizada con IA Copilot)

El nuevo modelo será una evolución del prototipo OceanX, presentado previamente por Ming Yang. Mantendrá su distintivo diseño en forma de “Y”, con dos rotores ubicados en los extremos de la estructura.

Cada uno de esos motores podrá generar hasta 25 MW, lo que permitirá alcanzar una potencia combinada de 50 MW. Además de su tamaño, el diseño busca optimizar la captura del viento y mejorar la estabilidad en condiciones extremas.

Otra de sus características es que la turbina será flotante, lo que permite instalarla mar adentro y anclarla en distintos puntos del océano, ampliando las posibilidades para parques eólicos offshore.

Preparada para tifones y tormentas extremas

El diseño de la turbina eólica busca optimizar la captura del viento y mejorar la estabilidad en condiciones extremas. Foto: Energía Renovables (optimizada con IA Copilot)

Uno de los principales desafíos para los parques eólicos marinos en Asia es la presencia de tifones y tormentas tropicales.

Por eso, el nuevo aerogenerador fue diseñado específicamente para resistir condiciones meteorológicas severas sin sufrir daños estructurales ni interrupciones prolongadas en la generación de energía.

Cuando esté instalada, la estructura alcanzará unos 290 metros de altura, una dimensión comparable a tres campos de fútbol, lo que la convertirá en una de las construcciones energéticas más imponentes del planeta.

El plan de China para liderar la energía limpia

China es uno de los mayores contaminantes del mundo, con ciudades afectadas por altos niveles de smog y problemas de calidad del aire. Foto: Energía Renovables

La producción en masa de estas turbinas forma parte de la estrategia de China para ampliar su capacidad de generación de energía de bajo carbono.

Durante décadas, el país fue señalado como uno de los mayores contaminantes del mundo, con ciudades afectadas por altos niveles de smog y problemas de calidad del aire. Sin embargo, en los últimos años el gobierno chino aceleró la expansión de energías renovables, especialmente eólica, solar e hidroeléctrica.

Aunque el carbón sigue teniendo un peso importante en su matriz energética, la tendencia apunta a una reducción gradual de esa dependencia. En un país con más de 1.400 millones de habitantes y un enorme consumo energético, los avances en energías limpias no solo impactan en su economía, sino también en el equilibrio ambiental global.