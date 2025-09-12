Sube el dólar: alcanzó un nuevo máximo mientras caen los bonos argentinos en Wall Street

Hacia el mediodía, el dólar oficial en el Banco Nación valía $1.466, mientras que el mayorista operaba en $1.450.

Dólares Foto: Reuters

En medio de una semana complicada para el Gobierno, el dólar opera al alza a media rueda de este viernes y se acerca al techo de la banda en la cual el Banco Central venderá divisas para contener su escalada.

Dólares Foto: NA

Cabe recordar que el techo de la banda a esta fecha es $ 1.472. En tanto, operadores señalan que el Central ya realizó ofertas a ese precio en el mercado de cambios.

Para los minoristas, el precio es de $1.470, mientras que el blue se paga $ 1.410

Fuerte caída de los bonos argentinos

Por su parte, los bonos de la deuda pública sufren fuerte caídas en otra jornada adversa para los activos argentinos.

Los títulos sufren bajas de hasta 4% y el riesgo país está en la zona de 1.100 puntos.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El S&P Merval cae 2,1% a 1.766.658,490 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Edenor (-4,4%), Central Puerto (-4,4%) y Metrogas (-4,3%).

En tanto, los ADRs también registran fuertes descensos: Grupo Supervielle (-6%), Grupo Financiero Galicia (-4%), e YPF (-3,2%).