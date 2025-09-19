La provincia que anunció un sorpresivo bono para empleados estatales: monto y fechas de pago

La decisión se enmarca en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La medida contempla el desembolso de tres cuotas.

La provincia que anunció un sorpresivo bono para empleados estatales. Foto: archivo A24

La provincia de Catamarca confirmó el pago de un bono especial para el personal estatal, en un intento de reforzar los ingresos frente a la caída del poder adquisitivo que afectan a los trabajadores del Estado este año.

La medida, oficializada por el gobernador Raúl Jalil, busca compensar parcialmente los efectos de la inflación y generó debates y expectativas en distintos sectores sindicales locales.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Foto: NA.

Según informó el Ministerio de Economía provincial, todos los empleados públicos de la provincia recibirán un total de 120.000 pesos, distribuidos en tres cuotas de 40.000 pesos cada una durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. El primer desembolso se realizará antes del pago del medio aguinaldo, siguiendo el cronograma oficial.

El anuncio abarca a la totalidad de los empleados estatales, según confirmaron desde la administración provincial.

Contexto y reclamos sindicales

La medida llega en un momento en que los salarios del sector público muestran un retroceso en su poder adquisitivo desde fines de 2023, según distintos sindicatos.

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca, Ricardo Arévalo, calificó el bono como “un paso positivo”, aunque insistió en que el beneficio debería ampliarse.

Nuevo aumento para empleados bancarios: en cuánto quedó el salario mínimo y el bono millonario que recibirán. Foto: archivo.

“El pago también debe llegar a las y los trabajadores municipales, que son quienes tienen los salarios más bajos dentro de la administración del Estado”, explicó Arévalo, en referencia a los empleados locales que, según el sindicato, atraviesan situaciones más críticas.

ATE Catamarca propuso que los fondos para esta extensión podrían provenir de la coparticipación provincial, lo que permitiría mejorar los ingresos de los municipios que aún presentan atrasos o incumplimientos en los acuerdos salariales.

Arévalo mencionó el caso de Chumbicha, donde la primera cuota de un acuerdo firmado hace cuatro meses se abonará recién en septiembre, señalando que existen al menos tres o cuatro municipalidades con situaciones similares. “Por ello sería muy importante que el pago del bono llegue a este sector tan castigado”, insistió.

Nuevo bono para empleados estatales. Foto NA

Distribución del bono

El beneficio total de 120.000 pesos, establecido por la administración de Jalil, se distribuirá en tres pagos mensuales, orientando los recursos al cierre del último trimestre del año y respondiendo a la presión gremial y los reclamos por recomposición salarial.