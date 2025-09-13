Atención jubilados: el otro bono de $20.000 que otorga ANSES durante septiembre 2025

Se trata de un reintegro mensual que se suma a los aumentos y bonos, y que busca aliviar el impacto de la inflación en los adultos mayores. Los detalles.

ANSES confirmó otro extra de $ 20.000 para los jubilados en septiembre de 2025. Foto: NA.

En septiembre de 2025, los jubilados y pensionados recibieron un aumento del 1,9% en sus haberes. Sin embargo, pese a esta actualización, gran parte de los adultos mayores continúa enfrentando dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Ante este escenario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo el programa Beneficios ANSES, que permite acceder a descuentos y reintegros automáticos en más de 7.000 comercios del país, incluyendo las principales cadenas de supermercados.

Reintegro de hasta $20.000: cómo funciona

El programa aplica sobre compras realizadas con la tarjeta de débito o crédito donde se acreditan los haberes previsionales. Los descuentos se dividen de la siguiente manera:

10% en supermercados, sin tope de reintegro.

20% en artículos de limpieza y perfumería, en locales adheridos.

Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación acceden además a un beneficio extra: un reintegro del 5% adicional en compras abonadas con tarjeta de débito o crédito, utilizando el QR de la app BNA+. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Supermercados incluidos en el programa

Las condiciones varían según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de $35.000.

Montos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Con la última actualización del 1,9% y el bono de $70.000, los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17.

PUAM: $326.221,74.

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02.

PNC madre de siete hijos: $390.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El cronograma de pagos comenzó el lunes 8 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 26.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8.

DNI terminados en 1: martes 9.

DNI terminados en 2: miércoles 10.

DNI terminados en 3: jueves 11.

DNI terminados en 4: viernes 12.

DNI terminados en 5: lunes 15.

DNI terminados en 6: martes 16.

DNI terminados en 7: miércoles 17.

DNI terminados en 8: jueves 18.

DNI terminados en 9: viernes 19.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26.

Pensiones No Contributivas (PNC)