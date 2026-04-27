ANSES en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a quedar en el centro de la atención tras confirmar que durante mayo de 2026 un sector de los beneficiarios previsionales cobrará más de $300.000 mensuales. La cifra no corresponde a un pago único, sino a la suma del haber actualizado y un bono extraordinario, que continúa vigente como refuerzo para los ingresos más bajos del sistema.

La medida se da en el marco del esquema de movilidad jubilatoria mensual, que ajusta las prestaciones según la inflación, y en un contexto donde miles de personas quedaron fuera del sistema contributivo tradicional tras el fin de la moratoria previsional.

Qué prestación supera los $300.000 en mayo

El beneficio que cruza ese umbral es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación está destinada a personas de 65 años o más que no lograron reunir los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

En mayo, la PUAM recibe:

Un aumento del 3,4% , en línea con el último Índice de Precios al Consumidor.

El bono extraordinario de $70.000, que ANSES mantiene sin cambios desde 2024.

Con esta combinación, el ingreso total mensual alcanza los $384.539,27, cifra que explica por qué se habla de un “bono de $300.000”, aunque en realidad se trata de una suma integrada al haber mensual.

Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Por qué este beneficio ganó protagonismo

Desde marzo de 2025, cuando finalizó la moratoria previsional, la PUAM se consolidó como la principal alternativa para quienes llegan a la edad de retiro sin los años de aportes exigidos. A diferencia de una jubilación convencional, se trata de una prestación:

No contributiva

Equivalente al 80% de la jubilación mínima

Sin derecho a pensión por viudez

Incompatible con el trabajo en relación de dependencia

Esta estructura hace que cada aumento en la jubilación mínima impacte de manera automática en el monto de la PUAM.

Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES

El refuerzo económico no es universal. ANSES confirmó que el bono de $70.000 se paga de forma automática a los siguientes grupos:

Jubilados del sistema contributivo que cobran la jubilación mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez

En todos los casos, existe un tope de ingresos: quienes superen los $463.174,10 quedarán excluidos del bono. Para aquellos que cobren más que la mínima pero menos que ese límite, el adicional será proporcional, con el objetivo de que nadie perciba menos de ese monto total.

ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Hay que hacer un trámite para cobrarlo?

No. Tanto el aumento como el bono se acreditan de manera automática, junto con el haber mensual, según el calendario de pagos de ANSES por terminación de DNI. No es necesario realizar ninguna gestión extra ni inscribirse.

Los beneficiarios pueden consultar:

La fecha exacta de cobro

El recibo detallado

El monto total

A través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué pasa con las jubilaciones mínimas

Además de la PUAM, las jubilaciones mínimas también se actualizan en mayo. Con la suba del 3,4%, el haber base asciende a $393.174,10. Si se suma el bono extraordinario, el ingreso total alcanza los $463.174,10, que funciona como techo para el refuerzo adicional.

Un refuerzo clave en un contexto inflacionario

Si bien el bono no se actualiza desde hace meses, sigue siendo un componente central del ingreso para millones de adultos mayores. En el caso de la PUAM, representa más del 20% del monto total mensual, lo que explica su peso real en el bolsillo de los beneficiarios.

Con mayo en marcha, la atención ahora está puesta en si el Gobierno mantendrá este esquema en los próximos meses y si habrá modificaciones en los montos del refuerzo, que se convirtió en una herramienta clave para contener el impacto de la inflación.