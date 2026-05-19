Cómo llegar a la Fiesta de la Mandarina Foto: Imagen ilustrativa Canal 26

Si estás buscando una escapada distinta, con aroma a cítricos, patio de comidas y noches de música, Chumbicha vuelve a convertirse en el punto de encuentro con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Mandarina. La sede es Chumbicha, departamento Capayán, Catamarca, y el corazón del evento se concentra en el Polideportivo Municipal.

La edición 2026 fue anunciada como una celebración que pone en valor a productores y trabajadores vinculados al cultivo de la mandarina, y suma propuestas típicas: feria, gastronomía y espectáculos. En publicaciones recientes se informó que la 44° edición se realizará del 22 al 24 de mayo en el Polideportivo Municipal de Chumbicha, con grilla artística y actividades para toda la familia.

A continuación, la guía más útil: cómo llegar (en auto y en avión), qué ruta tomar y consejos prácticos para moverte fácil una vez que estés en la zona.

Dónde queda Chumbicha y por qué la RN38 es tu aliada

Chumbicha está en Catamarca y es un punto clave porque, dentro de la provincia, la Ruta Nacional 38 tiene su inicio en Chumbicha y recorre territorio catamarqueño en sentido noreste. En otras palabras: si tu GPS te sugiere RN38, no es casualidad; es el corredor más directo para conectar con la capital provincial y otros tramos del NOA.

El evento se lleva a cabo en la localidad de Chumbicha, Catamarca. Foto: Festivales Argentina

Cómo llegar en auto (la forma más simple si vas en grupo)

1) Desde San Fernando del Valle de Catamarca

La manera más práctica es llegar primero a San Fernando del Valle de Catamarca y desde allí bajar hacia Chumbicha por RN38. Como referencia, el trayecto por carretera ronda los 67 km y suele demandar alrededor de 51 minutos (según condiciones de tránsito).

Tip de viajero: cargá combustible y agua antes de salir de la capital, así evitás parar con el tiempo justo si tu plan es entrar temprano al predio del festival. La RN38 es un eje conocido y utilizado en la provincia, lo que facilita la navegación.

2) Si venís desde otras provincias (NOA/Centro)

En la práctica, muchas rutas “convergen” en la misma lógica: entrar a Catamarca, conectar con la zona de la capital y luego enganchar RN38 hacia Chumbicha. Como la RN38 atraviesa Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán, suele aparecer como ruta principal o combinada en los mapas.

Fiesta de la Mandarina Foto: -

Cómo llegar en avión y completar el tramo final por tierra

Si venís de lejos y querés ahorrar horas de ruta, tu puerta de entrada aérea es el Aeropuerto Coronel Felipe Varela (CTC), que presta servicio a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y su área de influencia.

Del aeropuerto al centro (y luego a Chumbicha)

El aeropuerto está aproximadamente a 15 km del centro de la ciudad y normalmente se resuelve en taxi/remis, traslados o alquiler de auto, opciones indicadas por el operador aeroportuario. Luego, desde la capital, repetís el plan ganador: RN38 hacia Chumbicha.

¿Y en micro?

Si no manejás, una estrategia común es viajar hasta la capital catamarqueña y desde allí tomar servicios terrestres hacia localidades cercanas (combinando taxi/remis o buses interurbanos según disponibilidad). Para planificar conexiones, herramientas como Rome2rio suelen listar alternativas entre puntos de la provincia (ej.: conexiones que pasan por Chumbicha).

Consejos rápidos para disfrutar el festival sin contratiempos

Llegá con tiempo : el Polideportivo Municipal concentra el movimiento y el estacionamiento se vuelve más lento en horarios pico.

Llevá efectivo y abrigo liviano : en festivales con feria y patio gastronómico suele haber compras pequeñas y cambios de temperatura por la tarde-noche.

Guardá el punto exacto en Maps: “Polideportivo Municipal de Chumbicha” + “Festival Nacional de la Mandarina” para evitar confusiones al llegar.

Por qué vale el viaje

La Fiesta/Festival Nacional de la Mandarina no es solo un show: mezcla identidad local, producción regional, feria y gastronomía alrededor de la fruta emblema, y convoca tanto a familias como a grupos de amigos que buscan una salida distinta en mayo.