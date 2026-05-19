Cómo llegar a la Fiesta Nacional de la Mandarina: el plan perfecto de mayo en Catamarca
Guía práctica para llegar a Chumbicha, Catamarca: rutas por RN38, opciones en avión a CTC y tips clave para disfrutar la Fiesta Nacional de la Mandarina 2026.
Si estás buscando una escapada distinta, con aroma a cítricos, patio de comidas y noches de música, Chumbicha vuelve a convertirse en el punto de encuentro con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Mandarina. La sede es Chumbicha, departamento Capayán, Catamarca, y el corazón del evento se concentra en el Polideportivo Municipal.
La edición 2026 fue anunciada como una celebración que pone en valor a productores y trabajadores vinculados al cultivo de la mandarina, y suma propuestas típicas: feria, gastronomía y espectáculos. En publicaciones recientes se informó que la 44° edición se realizará del 22 al 24 de mayo en el Polideportivo Municipal de Chumbicha, con grilla artística y actividades para toda la familia.
A continuación, la guía más útil: cómo llegar (en auto y en avión), qué ruta tomar y consejos prácticos para moverte fácil una vez que estés en la zona.
Dónde queda Chumbicha y por qué la RN38 es tu aliada
Chumbicha está en Catamarca y es un punto clave porque, dentro de la provincia, la Ruta Nacional 38 tiene su inicio en Chumbicha y recorre territorio catamarqueño en sentido noreste. En otras palabras: si tu GPS te sugiere RN38, no es casualidad; es el corredor más directo para conectar con la capital provincial y otros tramos del NOA.
Cómo llegar en auto (la forma más simple si vas en grupo)
1) Desde San Fernando del Valle de Catamarca
La manera más práctica es llegar primero a San Fernando del Valle de Catamarca y desde allí bajar hacia Chumbicha por RN38. Como referencia, el trayecto por carretera ronda los 67 km y suele demandar alrededor de 51 minutos (según condiciones de tránsito).
Tip de viajero: cargá combustible y agua antes de salir de la capital, así evitás parar con el tiempo justo si tu plan es entrar temprano al predio del festival. La RN38 es un eje conocido y utilizado en la provincia, lo que facilita la navegación.
2) Si venís desde otras provincias (NOA/Centro)
En la práctica, muchas rutas “convergen” en la misma lógica: entrar a Catamarca, conectar con la zona de la capital y luego enganchar RN38 hacia Chumbicha. Como la RN38 atraviesa Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán, suele aparecer como ruta principal o combinada en los mapas.
Cómo llegar en avión y completar el tramo final por tierra
Si venís de lejos y querés ahorrar horas de ruta, tu puerta de entrada aérea es el Aeropuerto Coronel Felipe Varela (CTC), que presta servicio a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y su área de influencia.
Del aeropuerto al centro (y luego a Chumbicha)
El aeropuerto está aproximadamente a 15 km del centro de la ciudad y normalmente se resuelve en taxi/remis, traslados o alquiler de auto, opciones indicadas por el operador aeroportuario. Luego, desde la capital, repetís el plan ganador: RN38 hacia Chumbicha.
¿Y en micro?
Si no manejás, una estrategia común es viajar hasta la capital catamarqueña y desde allí tomar servicios terrestres hacia localidades cercanas (combinando taxi/remis o buses interurbanos según disponibilidad). Para planificar conexiones, herramientas como Rome2rio suelen listar alternativas entre puntos de la provincia (ej.: conexiones que pasan por Chumbicha).
Consejos rápidos para disfrutar el festival sin contratiempos
- Llegá con tiempo: el Polideportivo Municipal concentra el movimiento y el estacionamiento se vuelve más lento en horarios pico.
- Llevá efectivo y abrigo liviano: en festivales con feria y patio gastronómico suele haber compras pequeñas y cambios de temperatura por la tarde-noche.
- Guardá el punto exacto en Maps: “Polideportivo Municipal de Chumbicha” + “Festival Nacional de la Mandarina” para evitar confusiones al llegar.
Por qué vale el viaje
La Fiesta/Festival Nacional de la Mandarina no es solo un show: mezcla identidad local, producción regional, feria y gastronomía alrededor de la fruta emblema, y convoca tanto a familias como a grupos de amigos que buscan una salida distinta en mayo.