Banco Ciudad subasta autos y camionetas desde $750.000: fechas, requisitos y cómo participar

El evento, que se llevará a cabo bajo modalidad virtual, permitirá ofertar por 45 vehículos. Todo lo que tenés que saber antes de inscribirte en los lotes.

Banco Ciudad: cómo participar en la subasta de autos y camionetas. Foto: NA.

El Banco Ciudad llevará adelante el próximo lunes 6 de octubre de 2025 una nueva subasta pública en la que se ofrecerán 45 vehículos de distintas marcas y modelos, con precios base que parten desde los $750.000. La modalidad será 100% online a través de la plataforma de subastas de la entidad.

La iniciativa, organizada junto con la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor del Gobierno porteño, incluye automóviles y utilitarios fuera de funcionamiento, lo que los convierte en una opción interesante tanto para quienes buscan restaurarlos como para quienes desean adquirir piezas de repuesto a precios competitivos.

Subasta de vehículos a través del Banco Ciudad. Foto: Banco Ciudad.

Vehículos destacados del remate

Entre los autos que saldrán a subasta se encuentran:

Peugeot 408 2016 – Precio base: $3.500.000.

Volkswagen Bora 2012 – Precio base: $3.000.000.

Ford Focus 2013 – Precio base: $3.000.000.

Citroën C4 2013 – Precio base: $3.000.000.

Renault 19 1999 – Precio base: $750.000.

En el caso de las camionetas y utilitarios, se destacan:

Citroën Berlingo 2018 – Precio base: $2.250.000.

Mercedes Benz Sprinter 1999 – Precio base: $1.950.000.

Mitsubishi cabina doble 1999 – Precio base: $1.250.000.

El listado completo de unidades, con un total de 45 rodados, se encuentra disponible en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad, donde se detallan sus características y condiciones.

Subasta de vehículos a través del Banco Ciudad. Foto: Banco Ciudad.

Cómo participar de la subasta

La subasta Nº 3726 se realizará de manera virtual el 6 de octubre, de 11 a 14.45 horas. Para poder ofertar, los interesados deben:

Registrarse en el sitio oficial del Banco Ciudad ingresando en este enlace Inscribirse en los lotes deseados. Depositar una garantía equivalente al 10% del valor base de cada lote, hasta 48 horas hábiles antes del evento. Completar los datos personales y adjuntar el comprobante de depósito.

¿Es posible ver los vehículos antes de ofertar?

El Banco Ciudad permitirá ver los vehículos antes de la subasta. La exhibición será el lunes 29 de septiembre de 10 a 13 horas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Colectora General Paz Este y Av. Roca, y Av. Emilio Castro 7680, según el lote seleccionado.

Este tipo de remates organizados por el Banco Ciudad suele atraer a un gran número de participantes, ya que ofrecen precios de base por debajo de los valores del mercado. Aunque los vehículos no se encuentran en funcionamiento, representan una oportunidad para coleccionistas, mecánicos o particulares interesados en repuestos originales.

Para consultar bases y condiciones de venta a través del Banco Ciudad, ingresar en este enlace y dirigirse al apartado “Condiciones de venta”. Inmediatamente, el sitio descargará de forma automática el archivo PDF con la data correspondiente.