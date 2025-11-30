Subastan 20 autos de la Cámara de Diputados: cuándo, precios, modelos y cómo participar

Desde la entidad señalaron que cada vehículo cuenta con su documentación en regla y está en condiciones de ser transferido una vez concluido el proceso. Cómo inscribirse.

Subastan autos de la Cámara de Diputados. Foto: Banco Ciudad

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una subasta pública electrónica de 20 vehículos oficiales pertenecientes a la flota de la Cámara de Diputados. La puja tendrá lugar a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y el precio base es de 3,5 millones de pesos.

La lista a subastar incluye utilitarios, minibuses, pickups y sedanes. Entre los modelos disponibles se encuentran:

Chevrolet Prisma

Chevrolet Spin

Chevrlet Cruze

Peugeot 408

Volkswagen Vento

Volkswagen Bora

Ford Ranger

Subastan autos de la Cámara de Diputados. Foto: Banco Ciudad

El Volkswagen Bora, un sedán 2.0 de 2010, es el que tiene la base más baja del remate, fijada en $3,5 millones. En contrapartida, la pickup Ford Ranger encabeza la tabla con la base más alta: $16 millones para una DC 4x2 XLT 3.2L Diésel año 2014.

Desde el Banco Ciudad señalaron que cada vehículo cuenta con su documentación en regla y está en condiciones de ser transferido una vez concluido el proceso.

Cómo participar de la subasta por los autos de Diputados

La modalidad online facilita un acceso simple, dinámico y federal, permitiendo la participación desde cualquier punto del país. Los interesados deberán inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación.

Para ofertar, los participantes tiene que constituir un depósito en garantía, cuyo monto varía según los lotes elegidos. La transferencia se realiza por el total de los lotes a intervenir, mientras que el comprobante se adjunta en el portal.

Subastan autos de la Cámara de Diputados. Foto: Banco Ciudad

Cabe señalar que, en caso de que el participante no realice una oferta o su oferta no resulta ganadora, el monto será devuelto en un plazo de 7 días hábiles.

De esta manera, el paso a paso para participar de la subasta es:

Contar con un dispositivo con conexión a internet. Registrarse como usuario en el portal de subastas del Banco Ciudad. Ingresar al remate y leer las condiciones de venta. Realizar el depósito de caución. Recibir la habilitación vía email para ofertar.

Los oferentes podrán realizar múltiples propuestas (irrevocables). Durante la puja, el sistema muestra en tiempo real el monto y la posición de cada oferta.

Subastan autos de la Cámara de Diputados. Foto: Banco Ciudad

Cabe señalar que existe una prórroga automática. Es decir, si se realiza una oferta dentro de los últimos 3 minutos previos al horario de cierre previsto, el sistema suma otros 3 minutos para permitir nuevas ofertas. Así hasta que no surjan nuevas mejoras.

Qué pasa si gano una subasta

Quien haga la propuesta más alta recibirá una notificación vía mail con los detalles para realizar el pago, el cual se efectuará en dos partes: