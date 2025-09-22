Mensaje del gobierno de los Estados Unidos: “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para asistir al Gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria.

Javier Milei y Scott Bessent. Foto: Captura pantalla

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Reuters/Nathan Howard

A través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Mensaje del gobierno de Estados Unidos 1. Foto: X.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”, un mensaje que respondió el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei.

Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Donald Trump y con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.