Estados Unidos confirmó que negocia con Argentina por un swap de 20 mil millones de dólares

Así lo expresó Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, en sus redes sociales.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó que su país negocia con Argentina por un swap de US$20 mil millones, que tiene como objetivo poder abonar los vencimientos de deuda.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario en sus redes sociales.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



La modalidad de swap lleva a que el acuerdo no tenga que pasar por el Congreso Nacional.

“Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, indicó Bessent en su mensaje, tras la reunión entre los mandatarios.

El secretario del Tesoro agregó en su publicación: “Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el regreso histórico de Argentina a la prosperidad”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

“Estamos preparados para ofrecer un crédito de respaldo significativo a través del Fondo de Estabilización de Cambios, y hemos estado en discusiones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”, agregó en su texto.

En la publicación, Scott Bessent destacó que “Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos por objetivos políticos”.

Y advirtió que hay “numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores”, siempre y cuando haya un resultado electoral positivo para el oficialismo.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

“La Administración Trump es firme en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el Presidente Trump ha otorgado al Presidente Milei un raro respaldo a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”, siguió.

Para cerrar, mencionó: “Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital. Estaré observando de cerca los desarrollos, y el Tesoro permanece completamente preparado para hacer lo que sea necesario”.