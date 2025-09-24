Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva para analizar el avance del programa acordado con el FMI
Javier Milei mantuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Nueva York.
Según precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta oficial de X, el encuentro se llevó a cabo desde las 15:30, en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.
La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.
“Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa.
Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.
“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.