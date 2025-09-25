El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará, sin cupo, hasta el 31 de octubre

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su propia cuenta de X. Además, detalló que esta vez no habrá cupo, como si ocurrió con la liquidación de granos que ya se dio por finalizada al completar los u$s7.000 millones.

Exportación de carne, economía argentina, NA

El gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

Carne, frigorífico, carne argentina, exportación de carne, NA

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.

El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre Foto: X

Ayer se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.