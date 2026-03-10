El funcionario habló en el marco de la Expoagro. Foto: La Noticia 1

Sergio Iraeta aseguró que el gobierno de Javier Milei tiene la intención de “continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación brindó declaraciones en un contexto marcado por la realización de Expoagro y la búsqueda de inversiones del presidente en Estados Unidos durante el evento “Argentina Week” y trazó una hoja de ruta de cara al 2026

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, resaltó Iraeta. Y continuó: “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.

Sergio Iraeta en la Expoagro 2026. Foto: Agrofy News

En la primera jornada de Expoagro que se llevó a cabo este lunes 9 de marzo, el funcionario del gobierno de Javier Milei indicó: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, el expresidente Mauricio Macri, entre otros.

Desde primera fila, lo escucharon también los integrantes de la Mesa de Enlace, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Los líderes políticos compartieron mesa en el evento más importante del sector agropecuario Foto: expoagro

Iraeta destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector. “Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

Conflicto en Medio Oriente: Caputo consideró que será “de corta duración” y advirtió sobre posibles efectos en la economía argentina

El conflicto en Medio Oriente comenzó el pasado 28 de febrero y se generó una tensión absoluta a nivel mundial por los efectos que puede generar en los distintos países del mundo. En el caso de Argentina, Luis Caputo, ministro de Economía, expuso que el Gobierno está atento a los acontecimientos y detalló cómo se preparan para evitar posibles efectos en la economía.

“Esto no es como Rusia y Ucrania que se medían fuerzas. Acá se termina cuando Estados Unidos lo decida. En la medida que Estados Unidos vea que esto va a afectar su economía, seguramente va a tomar medidas más fuertes. Nosotros vemos que es un tema de corta duración y en función de la duración los efectos que tendrá”, dijo Caputo desde Nueva York en diálogo con Clarín.

El funcionario viajó a Nueva York para acompañar a Milei al "Argentina Week" Foto: El Doce

“Nosotros seguimos trabajando para que el riesgo país baje y tener la economía en orden. El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo y que nunca Argentina hizo es tener los números económicos en orden”, sostuvo. El testimonio de Luis Caputo se dio en un contexto marcado por una intensa volatilidades en las últimas jornadas financieras.