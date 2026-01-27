ARCA detectó irregularidades en empleados y empresas. Foto: GN Noticias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un operativo de fiscalización sobre el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. Esta decisión se basa en la idea de poder detectar inconsistencias tanto en empresas como en trabajadores en relación de dependencia. El foco está puesto en retenciones mal aplicadas y en deducciones consideradas excesivas o improcedentes.

El accionar improcedente que detectó ARCA

ARCA comenzó a enviar notificaciones masivas luego de cruzar la información cargada en el sistema Siradig. A partir de ese análisis, el organismo detectó dos situaciones recurrentes: empleadores que no actuaron como agentes de retención pese a que correspondía hacerlo y empleados que declararon gastos inflados para reducir el monto del impuesto a pagar.

Uno de los puntos más observados es el uso de deducciones vinculadas a indumentaria y equipamiento laboral. Según advirtió el fisco, se registraron casos en los que los montos informados resultan desproporcionados en relación con los ingresos declarados.

En las comunicaciones enviadas a los contribuyentes, ARCA sugiere revisar la carga de comprobantes ante posibles errores y recuerda que no son deducibles gastos de uso no exclusivo laboral, como trajes, camisas, corbatas, carteras, computadoras o teléfonos celulares bajo ese concepto.

Los trabajadores alcanzados por estas observaciones tienen plazo hasta el 31 de marzo para rectificar su declaración en el Siradig. En caso contrario, podrían enfrentar ajustes impositivos, sanciones o reclamos posteriores por parte del organismo.

También ARCA intimó a ciertas empresas que, de acuerdo con los salarios abonados durante 2025, debieron practicar retenciones del impuesto y no lo hicieron. En las notificaciones oficiales se señala que se identificaron relaciones laborales alcanzadas por el régimen que no fueron correctamente liquidadas.

Las compañías tendrán tiempo hasta el 30 de abril para regularizar su situación, realizar la liquidación anual correspondiente y presentar el Formulario F.1359. Desde el organismo remarcaron la importancia de corregir las inconsistencias a tiempo para evitar multas y mayores contingencias fiscales.