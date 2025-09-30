Aumento para jubilados y pensionados de la ANSES: a cuánto llegarán la mínima y la máxima en octubre de 2025

El INDEC indicó que la inflación de agosto fue del 1,88%, alcanzando anualmente un porcentaje de 33,6%. El incremento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior.

Jubilados y pensionados.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determinará los próximos aumentos que regirán a partir de octubre para las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El INDEC indicó que la inflación de agosto fue del 1,88%, alcanzando anualmente un porcentaje de 33,6%. En base a ello, la jubilación mínima ascenderá a un monto aproximado de $326.298,38. Con el bono de $70.000, el monto llegaría a $396.298,38.

Beneficios para jubilados y pensionados. Foto: Pixabay.

El incremento del 1,88% responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la inflación de julio 2025.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2025?

La jubilación mínima quedó fijada en $320.277,18 para septiembre 2025. Sin embargo, con el bono de $70.000, incluido, el monto total llega a los $390.277,18.

Por su parte, la máxima se fijó en $2.155.162,17 para septiembre 2025. Este monto representa un aumento desde los $2.114.977,6 que se pagaron en agosto.

Calendario de pagos jubilados y pensionados en septiembre 2025

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

La jubilación mínima quedó fijada en $320.277,18 para septiembre 2025. Foto: NA.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):