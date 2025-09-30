Nuevo aumento en los peajes: ¿cuánto costará ir a la Costa?

La medida rige desde este 1 de octubre. Fue autorizado a AUBASA por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Los peajes en Buenos Aires vuelven a aumentar en el verano. Foto: NA.

Los peajes de la Autopista Buenos Aires La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico, que son las vías que unen la Capital de Buenos Aires con la Costa Atlántica, tendrán un nuevo aumento a partir de este 1 de octubre.

El aumento fue aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que determinó el nuevo cuadro tarifario.

Nuevo cuadro tarifario de los peajes de AUBASA. Foto: AUBASA

El aumento, en base a un coeficiente de variación compuesto por varios indicadores oficiales, será de un 6,42% tanto para los peajes de la costa atlántica como los de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Precios

De esta forma, un viaje de Capital Federal a La Plata en horario no pico costaría $9000, teniendo en cuenta los peajes de Hudson ($3800), Bernal ($3300) y Dock Sud ($1900).

Peaje Autopista Buenos Aires – La Plata

Los aumentos en las rutas 11, 74 y en la 2 van en el mismo sentido. El peaje Samborombón, que hasta ahora tenía un valor de $6200 para un auto de dos ejes, pasará a costar 6500 pesos. En tanto, completan el viaje los peajes de Madariaga ($5.500) y Mar Chiquita ($6.000).