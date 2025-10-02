Salió a la luz el nuevo pedido del FMI al gobierno de Milei: “Asegurar las reformas”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó un nuevo pedido al gobierno de Javier Milei a los fines de acumular más reservas en el Banco Central. Los detalles.

El programa en curso cuenta con varias exigencias a cumplir por el gobierno argentino. Foto: NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a hacer un pedido a Javier Milei tras del viaje del presidente a Estados Unidos. Con el objetivo de acumular reservas en el Banco Central y reducir la inflación, la entidad reclamó que necesita un “amplio apoyo político” y brindó detalles en torno a la implementación de reformas que debería hacer gobierno argentino para ajustarse al programa en curso.

Julie Kozack, la vocera del FMI, brindó una conferencia de prensa donde enfatizó en algunos pedidos hacia el gobierno de Milei. En primer lugar, demandó la necesidad de un “amplio apoyo político” en el país para poder “asegurar la implementación de las reformas”. “Continuamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades apoyar el camino de Argentina hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”, sumó.

Milei y Caputo se reunieron con Kristalina Georgieva días atrás. Foto: Prensa presidencia

Además, la vocera explicó los pasos a seguir para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y la reducción de la inflación. “Seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldada por un marco monetario y cambiario consistente destinado a reconstruir las reservas”, sostuvo.

Qué dijo el secretario de Tesoro de Estados Unidos

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, también habló sobre la asistencia financiera al gobierno de Milei. El funcionario apoyó al presidente y reiteró que está preparado “para hacer lo necesario” y mejorar la economía de Argentina. En este sentido, aclaró que no se trata de una inyección directa de dinero, sino de “una línea directa de swap”.

En última instancia, tanto el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se refirieron a los apoyos anunciados por Estados Unidos. “Acogemos con beneplácito el apoyo de los socios de Argentina y aquí estamos colaborando estrechamente muy de cerca con todos, a medida que avanzamos conjuntamente el apoyo hacia Argentina”, indicaron.