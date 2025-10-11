50% de descuento en freidoras de aire y hornos eléctricos: cómo aprovechar la oferta en un reconocido supermercado

Este supermercado lanzó una promoción con descuentos de hasta el 50% en hornos eléctricos y freidoras de aire de marcas reconocidas como Philips, Electrolux, Oster y Liliana.

Electrodomésticos con el 50% de decuento en este supermercado. Foto: Freepik

Actualmente, pagar electrodomésticos con algún tipo de descuento o promoción es una ventaja como para no pasar por alto, y ayuda notablemente a la economía del hogar. Si ese descuento se traduce en un 50%, entonces la oferta económica se vuelve demasiado tentadora como para no tenerla en cuenta. Eso es lo que pasa con un supermercado que liquida hornos eléctricos y freidoras de aire y los ofrece a mitad de precio.

Los precios rebajados de estos electrodomésticos parten desde los $70.000 y también se ofrecen cuotas sin interés.

¿Cuál es el supermercado que ofrece descuentos del 50% en hornos eléctricos y freidoras de aire?

Se trata de la cadena de supermercados de origen chileno Jumbo, la cual ofrece estos hornos eléctricos y freidoras de aire con el 50% de descuento.

Para aprovechar este descuento se puede acceder a la página web de Jumbo, crearse una cuenta y ya se puede comprar online y disfrutar de este beneficio.

Descuentos en electrodomésticos. Foto: Freepik.

Hay marcas reconocidas tales como Whirpool, Aiwa, Philips, ATMA, Electrolux o Liliana, entre otras.

El detalle de los hornos eléctricos y freidoras de aire con descuento:

Freidora de aire digital rapid 4.1 lts negra Philips : $149.999,5 con 50%. Antes: $299.999.

Horno Eléctrico Nex 9 Litros : $48.675 con 50% de descuento. Antes: $97.350.

Horno Eléctrico Con Freidora 42 Lts 1700 W Oster : $319.999 con 20% de descuento. Antes: $ 399.999.

Horno Grill Eléctrico 45l 1400w Plata Atma : $139.999,3 30% off. Antes: $199.999.

Horno Eléctrico Con Anafe Ne-845fca 45l Negro Nex : $187.199,2 con 20%. Antes: $233.999.

Freidora Aire 5,5 L 5024 Nex : $98.275 con 50%. Antes: $196.550.

Freidora Aire Afm1624bk Nex: $77.250 con 40%. Antes: $128.750.

El supermercado Jumbo ofrece importantes descuentos. Foto: Jumbo.com.ar