50% de descuento en freidoras de aire y hornos eléctricos: cómo aprovechar la oferta en un reconocido supermercado
Actualmente, pagar electrodomésticos con algún tipo de descuento o promoción es una ventaja como para no pasar por alto, y ayuda notablemente a la economía del hogar. Si ese descuento se traduce en un 50%, entonces la oferta económica se vuelve demasiado tentadora como para no tenerla en cuenta. Eso es lo que pasa con un supermercado que liquida hornos eléctricos y freidoras de aire y los ofrece a mitad de precio.
Los precios rebajados de estos electrodomésticos parten desde los $70.000 y también se ofrecen cuotas sin interés.
¿Cuál es el supermercado que ofrece descuentos del 50% en hornos eléctricos y freidoras de aire?
Se trata de la cadena de supermercados de origen chileno Jumbo, la cual ofrece estos hornos eléctricos y freidoras de aire con el 50% de descuento.
Para aprovechar este descuento se puede acceder a la página web de Jumbo, crearse una cuenta y ya se puede comprar online y disfrutar de este beneficio.
Hay marcas reconocidas tales como Whirpool, Aiwa, Philips, ATMA, Electrolux o Liliana, entre otras.
El detalle de los hornos eléctricos y freidoras de aire con descuento:
- Freidora de aire digital rapid 4.1 lts negra Philips: $149.999,5 con 50%. Antes: $299.999.
- Horno Eléctrico Nex 9 Litros: $48.675 con 50% de descuento. Antes: $97.350.
- Horno Eléctrico Con Freidora 42 Lts 1700 W Oster: $319.999 con 20% de descuento. Antes: $ 399.999.
- Horno Grill Eléctrico 45l 1400w Plata Atma: $139.999,3 30% off. Antes: $199.999.
- Horno Eléctrico Con Anafe Ne-845fca 45l Negro Nex: $187.199,2 con 20%. Antes: $233.999.
- Freidora Aire 5,5 L 5024 Nex: $98.275 con 50%. Antes: $196.550.
- Freidora Aire Afm1624bk Nex: $77.250 con 40%. Antes: $128.750.
- Freidora De Aire Controles Analógicos Eaf10 Electrolux: $129.499 con 30%. Antes: $184.999.
- Freidora De Aire Dual 11 Lts 2000 W Oster: $381.636 con 20%. Antes: $477.045.
- Freidora De Aire Digital Aw-fa244 Aiwa: $271.999 con 20%. Antes: $339.999.
- Horno Eléctrico Daewoo Dw-4500e 45 l: $175.359 con 20%. Antes: $219.199.
- Freidora Eléctrica Liliana Duogrill Af908 8 L: $149.999,25 con 25%. Antes: $199.999.