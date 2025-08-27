Cinco preparaciones fáciles y deliciosas que podés cocinar en la freidora de aire para simplificar tu día a día

El novedoso electrodoméstico es cómodo y requiere de mínima limpieza. Además, es posible comer rico, saludable y de forma práctica sin la necesidad de perder mucho tiempo. Conocé el procedimiento de cada alimento.

Freidora de aire. Foto: Freepik.

Gracias a su increíble versatilidad y la posibilidad de hacer deliciosas comidas con menos aceite, la freidora de aire se ganó un privilegiado lugar en la cocina de muchos hogares argentinos.

Teniendo en cuenta ello, la nutricionista Jillian Kubala compartió en ‘Health’ cuáles eran los alimentos que muchas personas no cocinaban en la freidora de aire y ahora sí. A continuación, el ‘Top 5′.

Los 5 alimentos que podés cocinar rápido en la freidora de aire

1- Filetes de salmón

Filetes de salmón. Foto: Unsplash.

El salmón es un tesoro nutricional, rico en ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios, proteínas, minerales esenciales y vitaminas. Sin embargo, muchas personas evitan cocinarlo en la sartén por el característico olor que deja.

Cepillá tu filete de salmón salvaje con mostaza Dijon y miel. Luego, cociná en la freidora de aire a 204 grados Celsius durante 7 a 9 minutos.

2- Galletas y muffins

En la freidora de aire es posible hornear pequeños bizcochos, galletas y muffins. Las airfryers son una forma práctica de hornear, especialmente útil, si tenés poco espacio en la cocina.

Hornearlos a 199 grados Celsius durante 12 a 15 minutos.

3- Garbanzos crujientes

Garbanzos crujientes. Foto: Unsplash.

Los garbanzos son una bomba de nutrientes: fibra, proteína vegetal y magnesio, un mineral vital para regular el azúcar en sangre y la presión arterial. Asados, se convierten en un denso snack en nutrientes y un complemento delicioso para ensaladas.

Cocinalos a unos 199 grados Celsius durante 12 a 15 minutos para una textura crujiente perfecta.

4- Frutos secos y semillas

Los frutos secos y las semillas tostadas son un snack rápido ideal, o un complemento perfecto para tu avena, granola o yogur, aportando fibra, grasas saludables, minerales y vitaminas.

Tostalos con un poco de aceite y sal, luego cociná en la freidora de aire a una temperatura más baja (149 grados Celsius). Cocinalos de 5 a 10 minutos.

5- Muslos de pollo

Muslos de pollo. Foto: Unsplash.

Si buscás una fuente de proteína de alta calidad que sea deliciosa, fácil y saludable sin pasar horas en la cocina, los muslos de pollo son una excelente opción para tu freidora de aire.