Descuentos y promociones en el Duty Free Shop de Argentina: cómo ahorrar un 20% en perfumes y tecnología gracias a la app gratuita

La aplicación ofrece descuentos, promociones combinadas y un sistema de puntos que transforma la experiencia de compra en los free shops del país. También permite reservar productos online y retirarlos directamente en el aeropuerto.

Duty Free Ezeiza. Foto buenosaires.shopdutyfree.com

Con la creciente digitalización del comercio minorista, los Duty Free Shops de la Argentina incorporan nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los viajeros. Una de las más recientes es Club A Volta, una aplicación móvil que permite acceder a descuentos de hasta el 20%, aprovechar promociones 4x3 y acumular puntos para obtener beneficios adicionales en futuras compras.

Disponible en Google Play y App Store, la aplicación se descarga de forma gratuita y no requiere membresías pagas. Al registrarse, cada usuario obtiene un código QR personal, que debe presentar al momento de la compra para validar los descuentos. Además, ofrece un 5% extra en caja, lo que la convierte en una herramienta atractiva para quienes buscan optimizar su presupuesto sin resignar calidad.

Duty Free Ezeiza. Foto: Facebook / Duty Free.

Entre las funciones más destacadas se encuentra el sistema Reserve & Collect, que permite reservar productos online y retirarlos directamente en el aeropuerto, agilizando el proceso y asegurando la disponibilidad de los artículos, lo que es un aspecto muy valorados por los viajeros frecuentes.

La app también cuenta con un programa de niveles de membresía que premia la fidelidad de los usuarios.

Silver: acceso a beneficios iniciales y descuentos adicionales en productos seleccionados.

Gold: incrementa el porcentaje de ahorro en compras y amplía las promociones disponibles.

Platinum: brinda hasta un 10% extra de descuento en productos y servicios asociados.

Cada categoría ofrece beneficios crecientes, desde descuentos adicionales hasta promociones exclusivas y rebajas en servicios turísticos complementarios, como restaurantes, alquiler de autos y acceso a salas VIP dentro de la red A Volta.

Club A Volta. Foto: Sitio web / clubavolta.com.

La creadora de contenido Caro Fontana, a través de su cuenta de TikTok @caromfontana, explicó en un video viral cómo aprovechar al máximo las promociones de la aplicación. Según señaló, “al realizar pedidos online y sumar los beneficios de la app, algunos productos pueden llegar a costar hasta un 20% menos respecto al precio del free shop”, además de combinarse con las ofertas 4x3.

El lanzamiento de esta herramienta coincide con una tendencia global en los aeropuertos: la digitalización de la experiencia de compra.

Aeropuerto, viaje. Foto: Freepik.

Las plataformas que permiten reservar, acumular puntos y acceder a descuentos buscan adaptarse a un consumidor más conectado y exigente, que prioriza la rapidez y la personalización.

De acuerdo con fuentes del sector, los free shops argentinos apuntan a fortalecer su canal digital para fidelizar clientes y sostener las ventas en un contexto competitivo. En ese marco, Club A Volta surge como un modelo innovador que une conveniencia, tecnología y fidelización en un solo espacio.