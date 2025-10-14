Una familia tipo necesitó más de 1 millón 200 mil pesos para no ser pobre en septiembre y casi 2 millones para ser de clase media en CABA

La medición corresponde al séptimo mes del año en la Ciudad de Buenos Aires. Los índices crecieron por encima de la inflación.

¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre en CABA en el mes de septiembre? Foto: NA

Se necesitaron al menos $1.255.934 de ingresos para no ser pobre en el mes de septiembre para las familias que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) informó que los ingresos debían ascender a $1.997.377 para ser consideradas de clase media.

Con estos datos se desprenden que las Canastas Básicas Alimentarias (CBA) avanzaron por encima de la inflación en el noveno mes del año, haciendo la situación más compleja para las economías domésticas. En números, esto se refleja de la siguiente manera: las CBA subieron un 2,39% mientras que la inflación anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) para septiembre fue del 2,2% en suelo porteño.

Se necesitan más de 1 millón 200 mil pesos para no ser pobre en Ciudad de Buenos Aires.

Hay que tener en cuenta que la medición se realiza considerando a una familia tipo, es decir, integrada por cuatro personas, dos adultos y dos menores. El otro dato que se sumó es que se precisaron ingresos de $674.756,67 para no ser considerada como indigente.

Índices de pobreza e indigencia en Ciudad de Buenos Aires

También la Canasta Básica Total (CBT) -que mide la pobreza- avanzó un 2,29% en septiembre, lo que refleja que subió unos decimales por encima de la inflación de CABA. El mes pasado también reflejó un número de 2,15% la pobreza, y la indigencia de 2,13%.

Ingresos de más de 2 millones y hasta 6 millones para ser considerada de clase media a una familia. Foto: Freepik.

Para agregar información, también se detalló cuánto dinero necesitó una familia tipo para ser considerada de “clase media”: los ingresos que deberían percibir tendrían que oscilar entre $1.997.377,71 hasta $6.391.608,67 por mes.

Respecto del sector más acomodado de la sociedad, los ingresos mensuales ya deberían superar el umbral de los $6.391.608,68 al mes en adelante.