Nuevo aumento en las tarifas de los colectivos de CABA y PBA: desde cuándo y a cuánto se irá el boleto mínimo en noviembre

El aumento se da en el contexto de una baja sostenida en el caudal de pasajeros del transporte público. Los detalles.

Tarjeta SUBE. Foto: NA

Tras conocerse el dato de inflación fue de 2,1% en septiembre, la más alta desde abril, se confirmó un nuevo aumento en las tarifas de colectivos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. De esta manera, los boletos de los colectivos aumentarán 4,1% desde el 1° de noviembre.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

A cuánto se irá el boleto mínimo en noviembre

En ese contexto, el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91. No obstante, resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.

Cómo quedan las nuevas tarifas

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.

Líneas numeradas del 200 en adelante

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;

Tramo de 3 a 6 km: $638,16;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;

Viajes de 12 a 27 km: $736,53;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.

Boleto de colectivos de CABA

Los valores aplican a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.