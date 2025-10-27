Cambia el monotributo en CABA: desde cuándo se unificarán los pagos y cómo será el nuevo sistema

La resolución fue oficializada a través de la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada en el Boletín Oficial. Con este cambio, los monotributistas con domicilio fiscal en la Ciudad podrán cumplir con sus obligaciones tributarias en un solo pago mensual.

Monotributo. Foto: ARCA.

Un cambio importante llegará para los pequeños contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de enero de 2026. El Gobierno porteño y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora bajo la estructura de ARCA, anunciaron la incorporación de CABA al Monotributo Unificado, un sistema que concentra en un solo trámite el Monotributo nacional y el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos local.

Cuentas, monotributo. Foto: Freepik

Monotributo 2026: cómo será el nuevo sistema de pagos

El sistema funcionará de manera totalmente digital. Al adherir al Monotributo, los contribuyentes deberán declarar su condición frente a Ingresos Brutos CABA. Si reúnen las condiciones establecidas, serán incorporados automáticamente al “Régimen Simplificado CABA”.

Desde el portal de ARCA, con Clave Fiscal nivel 2 o superior, podrán acceder al nuevo Formulario F.1520, que incluirá un Código Único de Revista (CUR). Este código concentrará todos los conceptos: el impuesto integrado, los aportes previsionales y el tributo local.

El pago será unificado: los débitos automáticos de AGIP dejarán de estar activos y los contribuyentes que ya tengan adherido el débito nacional verán sumado automáticamente el monto correspondiente a Ingresos Brutos.

Cuentas, monotributo. Foto: Unsplash

En cuanto a la organización fiscal, los monotributistas mantendrán la misma categoría tanto en el régimen nacional como en el local. Además, cada recategorización, ya sea voluntaria o de oficio, afectará simultáneamente a ambas jurisdicciones. Todo podrá gestionarse desde la nueva plataforma ARCA, que busca simplificar la operatoria y reducir los errores administrativos.

Con esta incorporación, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en la decimocuarta jurisdicción del país en implementar el Monotributo Unificado. Según fuentes oficiales, el objetivo es “simplificar la vida de los contribuyentes” y fortalecer la coordinación entre los organismos recaudadores.

La medida entrará en vigencia de manera obligatoria el 1 de enero de 2026, tanto para nuevas inscripciones como para quienes ya tributan bajo el régimen simplificado local. De este modo, el sistema fiscal argentino da un paso más hacia la unificación tributaria, apuntando a un esquema más ágil, transparente y accesible para los trabajadores independientes.