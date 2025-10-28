Programa “Volver al Trabajo” de la ANSES: cuánto se cobra y cuándo se paga en noviembre 2025

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Programa "Volver al Trabajo". Foto: Portal Empleo.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo ya tienen confirmada la fecha de cobro correspondiente a noviembre. En esta ocasión, las acreditaciones se efectuarán en una única jornada, sin segmentación por número de DNI.

Volver al Trabajo es una asistencia estatal que se actualiza de forma discrecional, es decir, únicamente cuando el Gobierno lo dispone con un anuncio específico, se mantiene sin modificaciones desde el último reajuste, hecho en 2023.

Programa "Volver al Trabajo" de la ANSES. Foto: ANSES.

Programa Volver al Trabajo: cuándo se cobra en noviembre de 2025

El plan de asistencia estatal para los sectores más vulnerables y trabajadores informales es de $78.000, y se abona en el quinto día hábil de cada mes. De esta manera, el cobro será el viernes 7 de noviembre de 2025.

Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

El paso a paso para saber si cobro el programa Volver al Trabajo

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.

Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

¿Cómo buscar empleo si recibo Volver al Trabajo?

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten capacitarse, encontrar un empleo o mejorar sus competencias laborales.

Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI. Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi Perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

El programa Fomentar Empleo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está dirigido a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses.

“Los interesados podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponibles”, indica el sitio oficial y remarca que “para acceder a las prestaciones del Fomentar Empleo es necesario estar registrado en el Portal Empleo”.