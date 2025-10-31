Cuenta DNI confirmó la fecha del único sábado con descuento en carnicerías de noviembre: todos los detalles

El beneficio más esperado por los usuarios de Cuenta DNI solo estará disponible un fin de semana. Tomá nota para no perder la oportunidad de ahorrar.

Cuenta DNI confirmó cuándo será el único sábado con descuento en carnicerías durante noviembre. Foto: NA

El Banco Provincia confirmó los descuentos de Cuenta DNI para noviembre y, aunque el beneficio en carnicerías sigue vigente, continua con la misma lógica que en octubre: solo estará disponible un sábado al mes.

Es importante destacar que se trata de uno de los descuentos más utilizados por los usuarios, ya que permite ahorrar un 35%, una cifra significativa frente al precio actual de la carne.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

En los últimos meses, la promoción se había reducido a dos sábados por mes, pero a partir de octubre se bajó a un único sábado. Ese día, quienes realicen compras en los locales adheridos podrán acceder al reintegro, logrando un ahorro importante en carne y productos frescos.

Cuenta DNI: ¿qué sábado estará disponible el descuento en carnicerías?

Durante noviembre, habrá una sola jornada con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que será el sábado 8 de noviembre. De esta forma, se debe gastar $17.150 para llegar al tope de reintegro de cada sábado, que es de $6.000.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para octubre

Los principales descuentos de septiembre y los topes de reintegro son:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI. Foto: NA.

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.