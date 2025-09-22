Más allá de Cuenta DNI: todos los descuentos del Banco Provincia para aprovechar lo que queda de septiembre
La entidad lanzó un calendario de descuentos y planes de financiación en rubros como hoteles, indumentaria, cines y librerías, disponibles con tarjetas de crédito o billetera virtual. Todos los detalles.
El Banco Provincia cerrará el mes con distintas promociones que se pueden aprovechar pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad, además de la billetera digital Cuenta DNI.
Los beneficios alcanzan a rubros variados como indumentaria, hoteles, farmacias, librerías, cines y comercios de cercanía, con rebajas directas y planes de financiación en cuotas sin interés.
Algunos descuentos están disponibles todos los días, mientras que otros se activan únicamente en fechas específicas.
Cronograma de descuentos de Banco Provincia
Promociones semanales
- Lunes y martes: 50% de rebaja en la compra de entradas de cine abonadas con Cuenta DNI, válido exclusivamente en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires. El descuento es en el momento y no tiene tope.
- Jueves y viernes: 4 cuotas sin interés en farmacias, perfumerías y ópticas adheridas, tanto en compras online como presenciales.
Fechas especiales
- Viernes 12 y 26 y sábados 13 y 27 de septiembre: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés en locales de indumentaria y artículos deportivos. Tope de reintegro: $20.000 por transacción.
Descuentos disponibles todos los días
- 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés en pet shops y veterinarias.
- Hasta 15% de rebaja en pinturerías con 4 cuotas sin interés.
- 10% de descuento y financiación en jugueterías, librerías, casas de decoración y bazares.
- 10% de ahorro en bicicleterías con 4 cuotas sin interés.
- Plan de 4 cuotas sin interés en gomerías, talleres de automotor, hoteles, recitales, clubes, gimnasios, parques, balnearios, centros de estética y locales de construcción.
- 4 cuotas sin interés en panaderías, confiterías y chocolaterías, además de pasajes en ómnibus de larga distancia.
- 4 cuotas sin interés en productos sustentables, tanto en compras online como presenciales.
- 3 cuotas sin interés en comercios adheridos a Cuenta DNI (no aplica para alimentos, carnicerías, granjas ni pescaderías).