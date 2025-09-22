Más allá de Cuenta DNI: todos los descuentos del Banco Provincia para aprovechar lo que queda de septiembre

La entidad lanzó un calendario de descuentos y planes de financiación en rubros como hoteles, indumentaria, cines y librerías, disponibles con tarjetas de crédito o billetera virtual. Todos los detalles.

Banco Provincia

El Banco Provincia cerrará el mes con distintas promociones que se pueden aprovechar pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad, además de la billetera digital Cuenta DNI.

Los beneficios alcanzan a rubros variados como indumentaria, hoteles, farmacias, librerías, cines y comercios de cercanía, con rebajas directas y planes de financiación en cuotas sin interés.

Algunos descuentos están disponibles todos los días, mientras que otros se activan únicamente en fechas específicas.

Descuentos con Cuenta DNI y tarjetas de Banco Provincia.

Cronograma de descuentos de Banco Provincia

Promociones semanales

Lunes y martes: 50% de rebaja en la compra de entradas de cine abonadas con Cuenta DNI, válido exclusivamente en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires. El descuento es en el momento y no tiene tope.

Jueves y viernes: 4 cuotas sin interés en farmacias, perfumerías y ópticas adheridas, tanto en compras online como presenciales.

Fechas especiales

Viernes 12 y 26 y sábados 13 y 27 de septiembre: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés en locales de indumentaria y artículos deportivos. Tope de reintegro: $20.000 por transacción.

Banco Provincia. Foto: sitio oficial

Descuentos disponibles todos los días