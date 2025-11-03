Jorge Mario Morgavi presidirá la comisión directiva de SanCor Salud hasta 2026

Durante la Asamblea General Ordinaria Anual se definieron los integrantes de la cúpula por el próximo período.

Nueva Comisión Directiva en SanCor Salud: Jorge Mario Morgavi es el nuevo presidente. Foto: Prensa

El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en la que los delegados de los diferentes distritos llevaron a cabo la lectura, análisis y evaluación de la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social No 52, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional del Grupo durante el período 2025/2026.

Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud 2025-2026

Presidente: Jorge Mario Morgavi

Vicepresidente: Claudio Guillermo Nari

Secretario: Oscar Juan Salera

Prosecretario: Alberto Eduardo Rossetti

Tesorero: Carlos José Continelli

Protesorero: Néstor Fabián Perracino

Vocal titular: Elvio Pedro Meolans

Vocal titular: Fernando Daniel Beletti

Vocal titular: Jorge Luis Sánchez

Vocal suplente: Martín David Echavarri

Vocal suplente: Jorge Luis Bersano

Vocal suplente: Eduardo Tamagnone

Vocal suplente: Silvio Celestino Sacchi

Vocal suplente: Rafael Carlos Cravero

Vocal suplente: Sergio Daniel Alberione

Nueva Comisión Directiva en SanCor Salud Foto: Prensa

Órgano de fiscalización

Presidente: Ricardo Alberto Garrone

Org. fisc. titular: Fabián Oscar Torres

Org. fisc. titular: Eduardo Isaac H. Barcarolo

Org. fisc. suplente: Sergio Daniel Macagno

Org. fisc. suplente: Diego Martín Barcarolo

Org. fisc. suplente: Ovidio Albino Lerda

Con más de 800.000 asociados y asociadas en todo el país, SanCor Salud reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, la cercanía en la atención y la innovación constante.

A través de una gestión sólida y una mirada estratégica, el Grupo continúa fortaleciendo su presencia territorial, impulsando acciones que promueven el bienestar y consolidan su liderazgo dentro del sistema de salud argentino.