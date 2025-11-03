Jorge Mario Morgavi presidirá la comisión directiva de SanCor Salud hasta 2026
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual en la que los delegados de los diferentes distritos llevaron a cabo la lectura, análisis y evaluación de la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social No 52, comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional del Grupo durante el período 2025/2026.
Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud 2025-2026
Presidente: Jorge Mario Morgavi
Vicepresidente: Claudio Guillermo Nari
Secretario: Oscar Juan Salera
Prosecretario: Alberto Eduardo Rossetti
Tesorero: Carlos José Continelli
Protesorero: Néstor Fabián Perracino
Vocal titular: Elvio Pedro Meolans
Vocal titular: Fernando Daniel Beletti
Vocal titular: Jorge Luis Sánchez
Vocal suplente: Martín David Echavarri
Vocal suplente: Jorge Luis Bersano
Vocal suplente: Eduardo Tamagnone
Vocal suplente: Silvio Celestino Sacchi
Vocal suplente: Rafael Carlos Cravero
Vocal suplente: Sergio Daniel Alberione
Órgano de fiscalización
Presidente: Ricardo Alberto Garrone
Org. fisc. titular: Fabián Oscar Torres
Org. fisc. titular: Eduardo Isaac H. Barcarolo
Org. fisc. suplente: Sergio Daniel Macagno
Org. fisc. suplente: Diego Martín Barcarolo
Org. fisc. suplente: Ovidio Albino Lerda
Con más de 800.000 asociados y asociadas en todo el país, SanCor Salud reafirma su compromiso con la excelencia en los servicios de salud, la cercanía en la atención y la innovación constante.
A través de una gestión sólida y una mirada estratégica, el Grupo continúa fortaleciendo su presencia territorial, impulsando acciones que promueven el bienestar y consolidan su liderazgo dentro del sistema de salud argentino.