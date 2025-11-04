Inflación de octubre: cuándo se dará a conocer el dato oficial y qué porcentaje estiman las consultoras

Los especialistas prevén una modificación impulsada por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC que difunde el INDEC. Cuándo se conocerá el porcentaje.
martes, 4 de noviembre de 2025, 24:30
La inflación de octubre de 2025 sería mayor a la de septiembre.

La inflación de octubre de 2025 sería mayor a la de septiembre (2,1%), y se ubicaría entre el 2,1% y 2,8%, según los relevamientos de distintas consultoras privadas.

Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo primer mes del año habría aumentado y quedaría ubicado por encima del mismo número de septiembre. El dato oficial se conocerá el miércoles 12 de noviembre.

El dato oficial de la inflación se conocerá el miércoles 12 de noviembre. Foto: NA.

Las consultoras estiman que el alza estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas, que ejerce la mayor presión sobre el IPC que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También, la suba se explicaría por el recalentamiento del dólar, que tuvo impacto en costos y precios en general. Justamente, durante las últimas semanas de octubre, el dólar registró altos niveles de volatilidad.

Las estimaciones de las consultoras

  • Analytica: proyectó que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2%, una variación similar al dato oficial de septiembre.
  • C&T Asesores Económicos: informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2% a mediados de mes.
  • Econviews y Libertad y Progreso: ambas proyectan variaciones en el rango superior, entre el 2,4% y 2,8%. Además, indicaron la fuerte incidencia de los alimentos en esta tendencia.
  • LCG: inflación cercana al 2,5% para el nivel general, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.
Las consultoras estiman que el alza estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas. Foto: NA.
  • PxQ: fue la consultora que estimó el número más bajo, con un 1,9% para el décimo primer mes del 2025.
  • REM: el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central (BCRA) situaron la inflación de octubre en un rango más bajo, cerca del 2%.

Por otro lado, la encuesta de Expectativa de Inflación que publica la Universidad Di Tella reveló que se espera un alza de 3,96% para octubre.

El informe, que se hizo entre el 1 y el 14 del décimo mes, señaló que “la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37%, lo que representa una baja de 0,6 p.p. respecto a septiembre (37,6%). La mediana se mantuvo en 30%, sin cambios frente al mes anterior”.