Cobrarán más de $380.000 en noviembre 2025: el nuevo aumento en una de las asignaciones de ANSES que impactará en miles de hogares

El organismo previsional anunció un incremento en una de sus asignaciones más relevantes, con ajustes que buscan acompañar la inflación y reforzar los ingresos familiares antes de fin de año. Los detalles.

Oficina de ANSES. Foto: ANSES.

En el marco del esquema de movilidad mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará a regir en noviembre de 2025.

De acuerdo con la actualización, el monto por cada hijo será de $119.691, de los cuales el organismo previsional abonará el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH. Este documento, que certifica la asistencia escolar y los controles médicos, es un requisito esencial para acceder al pago total del beneficio.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Así, las familias con cuatro hijos percibirán en total $383.011,20 en noviembre, cifra que refleja el impacto directo del nuevo ajuste. Esta política de incrementos automáticos, vinculada al índice de precios al consumidor, forma parte del esquema de movilidad dispuesto por ANSES para las prestaciones sociales, que incluye además jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de hasta 18 años, siempre que no perciban otra asignación familiar. También pueden acceder quienes se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o estén inscriptos como monotributistas sociales. El programa tiene cobertura nacional y busca garantizar el acceso a la educación, la salud y la protección social de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Desde su implementación, la AUH ha sido una herramienta clave para reforzar los ingresos de los hogares con menores recursos. Según estimaciones oficiales, más de 4 millones de niños y niñas son alcanzados por este beneficio cada mes, constituyendo uno de los pilares de la política social argentina.

Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES informó que los depósitos correspondientes a noviembre se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

El organismo recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro ingresando al sitio web oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES. Además, se recomendó mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras en la acreditación.